Yemek yerden kalp krizi geçiren gencin korona testi pozitif çıktı

Samsun'da çalıştığı fabrikada yemek yerden kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 24 yaşındaki gencin covid19 testi pozitif çıktı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki Hilmican Yıldırım iş yerinde yemek yerken aniden kalp krizi geçirerek olduğu yere yığılıp kaldı. İş arkadaşları 112'yi arayarak yardım istedi. 112 ekipleri kalbi duran gence olay yerinde kalp masajı yapıp ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı.

Hilmican Yıldırım hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yıldırım'a yapılan covid19 testi ise pozitif çıktı. Yıldırım'ın cenazesi kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.