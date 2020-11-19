Ot biçme makinesi hırsızlığı iddiasına gözaltı

Samsun’da ot biçme makinesini çaldığı iddiasıyla bir şahıs jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Çarşamba ilçesine bağlı Çatak Mahallesi'nde O.Ş.(50) isimli şahsın yazlık olarak kullandığı evinin eklentisinde 4 bin TL değerinde ot biçme makinesinin çalınması olayının Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı’na intikal etmesinin ardından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Yapılan araştırma ve istihbari çalışma neticesinde A.H.K.’nin (28) çalınan ot biçme makinesini Çarşamba ilçesinde esnaflık yapan S.Ç.(50) isimli şahsa sattığı tespit edildi. Jandarma ekiplerince ele geçirilen ot biçme makinesi O.Ş.’ye teslim edilirken, şüpheli A.H.K. ise gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.