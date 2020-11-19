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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turizmin gözdesi Samsun

İHA

Turizmin gözdesi Samsun

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kentin turizm potansiyelini ve avantajlarını yerli ve yabancı toplumlara tanıtacaklarını söyledi.
Samsun, 17 ilçesindeki tarihi, doğal, kültürel zenginlikleriyle turizmde bölgenin marka şehri olmayı hedefliyor. Kış turizminde Akdağ Kayak Merkezi, sağlık turizminde Havza Kaplıcaları, doğa turizminde Ayvacık Gölü, Kızılırmak Deltası ve Su Basar Ormanları, Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu, Tekkeköy Kabaceviz Şelaleleri, tarih turizminde Bafra Asarkale ve arkeolojik kazıları, insanlık tarihinin en eski yerleşim yerlerinden Tekkeköy Mağaraları, Salıpazarı runik yazıtları gibi çok sayıdaki çeşitliliği, 149 kilometrelik sahili, mavi bayraklı plajlarıyla Samsun ülkemizin turizmde de hızla gelişen şehirleri arasında bulunuyor.
Türkiye’deki 15 kayak merkezinden biri olan Ladik Akdağ Kayak Tesisleri sezona hazırlanıyor. Samsun’a 80 kilometre, ilçe merkezine de 7 kilometre uzaklıkta bulunan 1900 metre yüksekliğindeki kayak tesislerinin pist uzunluğu ise bin 360 metre. 84 kişilik telesiyejin bulunduğu tesis, kış mevsiminde eşsiz kar manzarası altında kayak keyfi yaşamak isteyenlerle dolup taşıyor. Türkiye’nin en uzun kumsallarına sahip şehirlerinden olan Samsun’un, sahil şeridinde 13 mavi bayraklı plajı bulunuyor.

Büyük potansiyel var
Samsun’un turizm açısından büyük potansiyele sahip olduğuna dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, firmaları şehre yatırım yapmaya davet etti. Başkan Demir, “Samsun, her türlü turizm çeşitliliğiyle Karadeniz Bölgesi’nin en önemli turizm şehirlerinden birisi. Hatta Akdeniz şehirleriyle kıyasladığımızda çeşitlilik bakımından da üstünüz. Çünkü oralarda sadece güneş, deniz ve kum turizmi var. Şehrimizde ise olmayan turizm çeşidi yok. Turizm sektöründen Samsun'un hak ettiği payı alabilmesi için bu büyük nimeti çok daha iyi değerlendirmek, ülke ve dünya gündemine taşımak, tanıtmak zorundayız” değerlendirmesinde bulundu.

Turizmde marka şehir olmalı
Samsun’un turizmde marka şehir olmayı hak ettiğini ifade eden Başkan Demir, “Samsun, kilometrelerce sahili, plajları, muhteşem kumsalları, şelaleleri, arkeolojik kazıları ve sit alanlarıyla, doğa harikası gölleri, yaylaları, ovalarıyla, yer altı zenginlikleriyle, müzeleriyle turizm kentidir. Karadeniz’in parlayan yıldızı Samsun, turizmle anılan birçok şehirden, hatta Antalya’dan bile daha özel ve avantajlıdır. Turizm alanında ciddi bir kıpırdama var. İç turizm noktasında Türkiye ortalamasının üstünde gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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