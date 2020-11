'En İyi Narkotik Polisi: Anne' eğitimi Atakum Belediyesi’nde Atakum Belediyesi’nin anneleri çocuklarını bağımlılıktan koruyacak

Atakum Belediyesi’nde hizmet veren anneler, İçişleri Bakanlığı ve Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği’nin yürüttüğü 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' eğitimine katıldı. Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi Samsun’da da ebeveyn eğitimine odaklanan proje, uyuşturucu bağımlısı çocuk sayısının azaltılmasını hedefliyor.

Atakum Belediyesi, çocuk ve gençlerin uyuşturucu kullanımı önlemek için anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla İçişleri Bakanlığı’nın Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği ile birlikte yürüttüğü 'En iyi Narkotik Polisi: Anne' projesinin eğitim serisine ev sahipliği yaptı. Geçen ay uygulanmaya başlanan proje kapsamında Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nden uzman ekipler, Atakum Belediyesi’nde görev yapan annelere yönelik, uyuşturucu kullanımının başlanmadan önüne geçilmesi konusunda bilgiler paylaştı. Atakum Belediyesi Kültür ve Eğlence Merkezi’nde gerçekleştirilen farkındalık eğitiminde annelere sunum yapan Samsun Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nden NarkoRehber eğitmenler Tuncay Alkan ve Hazel Öztekin, çocukları uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden koruma yöntemlerini ve İçişleri Bakanlığı'nın geliştirdiği 'Uyuma' uygulamasını tanıttı. Farkındalığı artırma ve toplumu uyuşturucu kullanımı konusunda bilinçlendirmeyi amaçlayan eğitimin faydalı olduğunu belirten katılımcı anneler, “Çocuklarımızı zehirden uzak tutmak için ihtiyaç duyduğumuz birçok bilgiyi edindik. Emniyet güçleri bu mücadeleyi sokaklarda veriyor. Biz de hem evimizin içini hem de yakın çevremizi artık daha farklı bir gözle izleyerek sürece destek olacağız” dedi.



‘Kıymetli anneler, her şey sizin elinizde’

Geçen ay uygulanmaya başlanan 'En İyi Narkotik Polisi; Anne' eğitim projesini tanıtan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Uyuşturucu bağımlılarının üzerinde yaptığımız son araştırmada bağımlıların yüzde 89,8'inin annesinin ev hanımı olduğu ortaya çıktı ve madde bağımlılarının uyuşturucu kullandığı yerler sıralamasında ise ilk sıradaki cevap, yüzde 47,5 ile yani 2 kişide 1 kişinin ilk sırada 'kendi evim' çıktı. Yani her şey bizim gözümüzün önünde oluyor. Onun için diyoruz 'En İyi Narkotik Polisi; Anne'lerimiz. Kıymetli anneler, her şey sizin elinizde. Çocuklarımızı korumak, onları bu zehirden uzak tutmak, bu mücadeleyi birlikte vermek zorundayız. Bizler dışarıda onlara bu zehrin ulaşmasını engellemeye çalışırken, sizlerin de içeride çocuklarınızın davranışlarını izlemenizi, bizimle iletişim halinde olmanızı ve bu mücadelede bize kılavuzluk etmenizi istiyoruz. Sizlerin feraseti ve evlatlarınıza olan sonsuz sevginiz ile bu mücadeleyi başaracağımıza inanıyoruz. Şimdi haydi hep birlikte iş başına" diye konuştu.

