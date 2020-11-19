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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun’da yeni korona kısıtlamaları

İHA

Samsun’da yeni korona kısıtlamaları

Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile birçok yeni kısıtlama getirildi.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 23. maddesine istinaden Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı’nın başkanlığında korona virüse (Kovid19) karşı alınacak önlemler ile ilgili gündemi görüşmek üzere toplandı.
Korona virüsü salgını ile mücadelede, toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonun sağlanması, fiziki mesafenin korunması ve hastalığın yayılım hızının kontrol altına alınması amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Korona Virüsü Bilimsel Danışma Kurulu’nun önerileri doğrultusunda birçok tedbir alınarak uygulamaya geçirildi.
Samsun Valiliği tarafından yeni kısıtlamaların yer aldığı açıklamada, “İlimizde de içinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınmaktadır. Gelinen aşamada ilimizde vaka sayılarının yükselmesi, bu durumun salgınla mücadeleyi zaafa uğratmaması ve hastalığın yayılma hızını düşürmek, vatandaşlarımızı salgının istenmeyen etkilerinden korumak amacıyla Kurulumuz tarafından il genelinde uygulanmak üzere 20 Kasım 2020 saat 20.00’den itibaren geçerli olmak üzere bir takım yeni tedbirler alınma zorunluluğu doğmuştur. Bu amaçla; kurulumuzun 88 sayılı kararında genel mevzuatları ve ruhsatlarında belirtilen saat aralıklarında faaliyette bulunabilmelerine izin verilen AVM’lerin ve bakkallar, büfeler, şarküteriler, manavlar, marketler ve berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin her gün saat 10.0020.00 saatleri arasında faaliyetlerine devam etmelerine, kurulumuzun 123 sayılı toplantısında en geç saat 22.00’ye kadar faaliyette bulunmalarına izin verilen restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi içkili/içkisiz ayrımı olmaksızın yeme­içme yerlerinin 10.0020.00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel­ al hizmeti verecek şekilde açık olmalarına, restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarının saat 20.00’den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilmesine, ancak Kurulumuzun 123 sayılı toplantısında alınan kararda belirtildiği üzere şehirlerarası karayolları kenarında bulunan ve şehirlerarası toplu ulaşım veya lojistik amaçlı araçlara hizmet veren dinlenme tesislerinden bu karar ekindeki EK1’de yer alan yeme ­içme yerlerinin kısıtlamalarda istisna kapsamında tutulmasına, kurulumuzun 123 sayılı toplantısında en geç saat 22.00’ye kadar faaliyetlerine devam etmelerine izin verilen sinema salonlarının 31 Aralık tarihine kadar faaliyetlerinin durdurulmasına, yine aynı kararda en geç 22.00’ye kadar faaliyetlerine izin verilen kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, dernekler, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların yeni bir karar alınıncaya kadar faaliyetlerinin durdurulmasına, ancak çay ocağı şeklinde faaliyet gösteren işyerlerinin masa sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebilmelerine, kurulumuzun 4 sayılı toplantısında faaliyetleri durdurulan nargile salonlarının ya da söz konusu işyerlerinde ise nargile satışı faaliyetlerinin durdurulması ile ilgili kararının devamına karar verilmiştir” denildi.

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri değişti
Açıklamada 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kısıtlamalarına da değinilerek, “Daha önce kurulumuzun 126 sayılı toplantısında alınan kararla her gün 10.0016.00 arasında sokağa çıkabilmelerine izin verilen 65 yaş ve üstü vatandaşların maske, fiziksel mesafe ve hijyen kurallarına uymaları koşuluyla 10.0013.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, 20 yaş ve altı vatandaşların ise (01/01/2001 tarihinden sonra doğanlar) 13.0016.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına izin verilmesine, ancak 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla 20 yaş altı (01/01/2001 tarihinden sonra doğanlar ) vatandaşlardan; işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan, durumlarını, aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenlerin, gıda işletmelerinde (lokanta, yemek fabrikası gibi) çalışanların, belgelemeleri halinde serbest muhasebeci, mali müşavirler, yeminli mali müşavirlerin, noterlerin, tarım ve hayvancılık işletmelerinde (balık ve tavuk çiftlikleri dâhil) tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli olan ekimdikim, sulamailaçlama, gübreleme, bakım gibi faaliyetler yapanlar ile bunları yapmak için mahalle, ilçe ve çevre ilçelerden gelerek çalışanların, mevsimlik tarım işçilerinin, ilimizde üniversitede görev yapan akademik personelin, sağlık çalışanlarının tamamının, sokağa çıkma yasağından muaf tutulmalarına karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:
“Kurulumuzun 114 sayılı toplantısında alınan kararla izolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan geçici nitelikte yerlerde konaklayan kişilerden izolasyon süreçlerini valiliğimizce belirlenen Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu’nda geçiren / tamamlayan vatandaşlarımızın izolasyon süreçleri sona erdikten sonra ihtiyaç sahibi / zorunluluk olması halinde vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için il içinde ikamet ettikleri yerlere yapılacak olan nakillerinin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından sağlanmasına, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları saat 10.0020.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına, üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf tutulmasına, Bu doğrultuda ilimizde il genelini kapsayacak şekilde ilk uygulama olarak; 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00’a kadar, 22 Kasım Pazar günü saat 20.00’den 23 Kasım Pazartesi 05.00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına, sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla açık olacak işyeri, işletme ve kurumlar; a) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, b) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, c) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri­ afetle ilgili çalışma yürüten kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT gibi), ç) Doğalgaz, elektrik, petrol, demirçelik, cam sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi), d) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar, e) Oteller ve konaklama yerleri, f) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım gibi faaliyetleri yürüten işletme/firmalar, g) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri, ğ) Üretim ve imalat tesisleri, h) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcıları, ı) İlçelerde Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir), i) Sebze/meyve toptancı halleri.”

Düğün ve nikah merasimleri
Düğün ve nikah merasimleriyle ilgili lınan kararlar ise şöyle: “Kurulumuzun 110 sayılı kararında düğünler ve nikah merasimleri ile ilgili getirilen esaslar çerçevesinde? Nikah törenleri / merasimlerinde maske, mesafe, temizlik kurallarına uyulmasına, asgari düzeyde katılım ve her nikah töreni arasına en az 20 dakika süre şartıyla gerçekleştirilmesine, düğünlerin oturma düzeni, maske, mesafe ve temizlik kuralları ile nikâh merasimi şeklinde en fazla bir saat süre içerisinde gerçekleştirilmesine, Ayrıca kurulumuzun 102 sayılı kararı çerçevesinde toplu taziye yapılmamasına ilişkin hükümlerin eksiksiz uygulanmasının sürdürülmesine, hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşlarımızın özel araçlarıyla da olsa şehir içi ya da şehirlerarası seyahate çıkmamalarına, ancak tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan, kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi), bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler ), askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen, özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan, ceza infaz kurumlarından salıverilen, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde İçişleri Bakanlığına ait E­BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da il merkezinde valiliğimiz ve ilçelerde ise kaymakamlıklara doğrudan yoluyla seyahat izin kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilmelerine, yılsonuna kadar resmî, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerinin 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edecek olması nedeniyle, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı faaliyet gösteren eğitimöğretim kurumlarında görevli İŞKUR temizlik ve güvenlik personelinin İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde geçici olarak görevlendirilmesine, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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