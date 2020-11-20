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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tek kullanımlık ürünlere talep arttı

İHA

Tek kullanımlık ürünlere talep arttı

Korona virüsü salgınıyla birlikte değişen tüketim alışkanlıkları tek kullanımlık ürünlerde talebi artırdı.
Hijyenik, pratik ve ekonomik özellikleriyle tercih edilen tek kullanımlık ürünler daha önce piknik yapanlar tarafından tercih edilmesine karşın şimdi ev ve iş yerlerinde birçok yerde kulanım alanı buldu. Korona virüsü kısıtlamalarıyla beraber ürünlerin talebinde artış yaşandı.
Uzun yıllardır bu ürünlerin satışını yapan Fevzi Şimşek, “Pandemi dolayısıyla bazı ürünlerin tüketiminde artış oldu. Özellikle de kullanımlık ürünlerde karton bardak, tek kullanımlık tuz, şeker gibi, plastik çatal, kaşıklarda, köpük tabaklarda belli bir artış söz konusu. Bu daha önce pandeminin başlangıcında gelen kısıtlamalarla birlikte kullanımı artmıştı şu anda da bir artış söz konusu. Esasında bizi etkileyen çok belirgin bir artış yok. Ancak yüzde 10, 15 bir artış olduğunu söyleyebilirim. Fiyatlarda da çok farklılık olmadı. Satış arttığı için fiyatların artması söz konusu değil. Daha çok esnaf kullanıyor. Lokantalar, kafeler, restoranlar daha çok talep ediyor. Bu kısıtlamalarla birlikte talepte biraz daha artış olacağını düşünüyorum. Çünkü lokantalara ve kafelere kısıtlama geldi çalışma saatleri kısaltıldı. Bundan sonra paket servise geçileceği için alüminyum ve köpük tabaklarda bir artış söz konusu olacak” dedi.
Tek kullanımlık ürünler satan esnaf Ahmet Burhan ise “Satışlar eskiye göre arttı. Tek kullanımlık ürünler biraz daha fazla satılmaya başladı. Tabii, bunların bir etkisi oldu. Yalnız diğer ürünlerde azalma oldu. Yani paket servise, steril ürünlere döndüğü için bunları tercih ediliyor. Ama diğer ürünlerle ilgili mesela peçete kullanımı düştü. Karton bardak, stick şeker, tuz, karabiberi pul biber satışı fazlalaştı. Dolarla ilgili fiyatlarda yükselme var. Alım gücü bir şekilde var ama satarken zarar ediyoruz. Müşteriye fiyat yükseltemiyoruz. Müşteri ‘dolar düştü siz fiyat yükseltiyorsunuz bu nasıl oluyor’ diyor. Ürünlerin fiyatıyla ilgili bir taban yok. Sürekli yükselip alçalıyor. Ama genelde yükseliyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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