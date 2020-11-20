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Market zincirinden aldığı akülü bisiklet, bir alt model çıkınca şikayetçi oldu

DHA

Market zincirinden aldığı akülü bisiklet, bir alt model çıkınca şikayetçi oldu


Zeynep Irmak ÖCAL, Tayfur KARA/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da yaşayan Meriç Furkan Aydın (20), 29 Ekim´de market zincirinden 2 bin 848 liraya F5 model akülü bisiklet satın aldı. Bisikletin model kısmında yer alan çıkartmayı söken Aydın, ürünün alt model olduğunu görünce market hakkında şikayetçi oldu.
Atakum ilçesinde yaşayan Meriç Furkan Aydın, market zincirinin kataloğunda F5 model akülü bisiklet reklamını gördü. Aydın, 29 Ekim tarihinde 2 bin 848 liraya akülü bisikleti satın aldı. Akülü bisikleti kurmaya başlayan Aydın, bisikletin F5 model yazan kısmında bir çıkartma fark etti. Çıkartmayı parmağıyla kazıyıp kaldıran Aydın, akülü bisikletin F4 model olduğunu gördü. Aydın, Tüketiciyi Koruma Derneği Samsun Şubesi´ne başvurdu. Türkiye´nin her yerinde bu akülü bisikleti alıp, mağduriyet yaşayan insanların olabileceğini belirten Aydın, dava açmaya hazırlanıyor.
`BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM´
Market zincirinin kataloğunu incelerken akülü bisikleti gördüğünü ifade eden Meriç Furkan Aydın, "Sabah saatlerinde markete gidip, akülü bisikleti aldım. Daha sonra bisikleti kurmaya ve incelemeye başladım. Bu sırada bir çıkartma dikkatimi çekti ve kaldırdığımda şok oldum. F5 model diye aldığımız akülü bisikletin F4 model olduğunu gördüm. Bu ürünün sadece ben almadım, Türkiye´nin her yerinden yüzlerce kişi aldı. Bir çıkartma ile kandırıldık. F5 ile F4 model arasında yaklaşık 600 liralık bir fiyat ve özellik farkı var. Hemen Tüketiciyi Koruma Derneği´ne başvurdum, durumu anlattım. Kendileri de bana dava açmamı söyledi. Bu işin peşini bırakmayacağım, dava açacağım. Milleti kandırmaları çok yanlış bir şey" dedi.
`ÇOK BASİT BİR ŞEKİLDE ÜRÜN DEĞİŞTİRİLMİŞ´
Tüketiciyi Koruma Derneği Samsun Şubesi İkinci Başkanı Avukat Erhan Çankaya, dernek olarak bu tarz olaylarla çok sık karşılaştıklarını belirtti. Çankaya, "Tüketici, bu olayı bize intikal ettirdiğinde hemen ürünü inceledim. Çok basit bir şekilde, bir sticker ile ürün değiştirilmiş. Toplu satılan bir ürün olduğu için yüzlerce kişinin de aldığını düşünüyorum. Bu kadar basit bir yolla tüketicilerin kandırılması gerçekten çok üzücü. Hukuki süreçler çok uzun sürüyor, vatandaşımız davanın sonunda sonuç elde ediyor ama bu sonuç kendisini tatmin etmiyor. İdari denetimlerin daha da arttırılması gerekiyor. Bu kadar basit bir şekilde insanlar dolandırılıyor, bununla ilgili daha caydırıcı cezalar olmalıdır. Tüketicimize bilgilendirdik ve hukuki süreci en yakın zamanda başlatacağız. Dernek olarak bu sürecin takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Samsun Zeynep Irmak ÖCAL, Tayfur KARA
2020-11-20 11:53:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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