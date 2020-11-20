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Vali Dağlı: “Filyasyon ekiplerimizi artıracağız” “Her kurumun her vatandaşın elinden ne geliyorsa sonuna kadar yapması gereken bir süreç”

İHA

Vali Dağlı: “Filyasyon ekiplerimizi artıracağız” “Her kurumun her vatandaşın elinden ne geliyorsa sonuna kadar yapması gereken bir süreç”

Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Samsun’da şu anda 202 filyasyon ekibinin bulunduğunu, bu sayıyı artıracaklarını açıkladı.
İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Dr. Zülkif Dağlı, Kovid19 sürecinin yönetildiği operasyon merkezinde sağlık yöneticilerinden bilgi aldı. İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç’tan Samsun’daki sağlık yatırımları, pandemi sürecinde ildeki son durum ve bu anlamda yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Dağlı, ilde yeni tip korona virüs hastalığına karşı tüm kamu kurumlarıyla topyekûn bir mücadele sergilendiğini belirterek, “Bu mücadelede sağlık çalışanlarımızın yeri ve önemi çok daha büyük. Onlar canlarını ortaya koyarak, halkımızın sağlığını korumak için aile sağlığı merkezlerinde, hastanelerde, filyasyon ekiplerinde yani sahanın her alanında görev alıp özverili bir çalışma sergiliyorlar. Birçoğu hastalık bulaştırma endişesiyle aylardır çocuklarına, anne, babalarına sarılamıyorlar. Gösterdikleri fedakârlığı kelimelerle ifade etmek zor. Bu anlamda kendilerine Sağlık İl Müdürümüz nezdinde, tek tek teşekkür etmek ve bu mücadelede her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bugün yaptığımız ziyarette Samsun’daki pandemi sürecinin son durumu ve ilimizdeki sağlık yatırımları hakkında Sağlık İl Müdürümüzden detaylı bilgi alma şansı bulduk. Sağlık yöneticilerimizle bir araya geldiğimiz, sürecin sonraki adımlarını planladığımız, önemli ve verimli bir toplantı oldu. Toplantıda virüsün hızlı yayılımını dikkate alarak, öncelikle sahada virüsün izini süren filyasyon ekiplerinin sayısının daha da artırılması için bir çalışma yapılması kararı aldık. Virüsün yayılımını ne kadar azaltır ve önünü kesersek hastanelerimizde yaşayacağımız muhtemel yoğunluğun önünü kesmemiz de o kadar mümkün olur. Bu anlamda filyasyon çalışmaları bizim için büyük önem taşıyor” diye konuştu.
Şu anda 202 filyasyon ekinin sahada görev yaptığını belirten Vali Dağlı, “Bu ekiplere kamu kurumlarımızdan çalışanlarımızı da ekleyerek filyasyon ekiplerimizi artıracağız. Bu kapsamda Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında 50 şoför arkadaşımızı da Sağlık İl Müdürlüğü ekiplerimize dâhil ediyoruz. Ayrıca şimdiye kadar 47 araçla desteklediğimiz Sağlık İl Müdürlüğü ekiplerimize araç desteğinin artırılması kararını da aldık. Hem kiralama yöntemi hem de kamu kurumlarımızdaki araç envanterleri yeniden değerlendirerek Sağlık İl Müdürlüğü ekiplerimize ilk etapta en az 20 araçlık bir destek daha vermeyi ve bu desteği zaman içinde artırmayı planlıyoruz. Hastanelerimizde tıbbi cihaz ya da malzeme anlamında bir eksikliğimiz gözükmüyor. Ancak artan hasta yoğunluğu nedeniyle özellikle yoğun bakım yataklarına duyulacak ihtiyaç doğrultusunda başlatılan çalışmalar hakkında İl Sağlık Müdürümüzden bilgi aldık. İnşallah vaka sayımızı halkımızın da desteğiyle durdurabilirsek, bu anlamda da inşallah bir sıkıntı yaşamayacağız. Ancak tabii ki her şey kurallara ve önlemlere uyumumuza bağlı. Hiçbir kaynak sınırsız değil. Her kurumun her vatandaşın elinden ne geliyorsa sonuna kadar yapması gereken bir süreç. Hep beraber mücadele etmezsek başarı elde şansımız da maalesef yok. Devletimiz aşının en erken tarihte gelmesi için gerekli tüm çalışma ve görüşmeleri başından beri büyük bir titizlikle gerçekleştiriyor. Ancak aşı gelecek diye rehavete kapılıp önlemlere karşı kayıtsız davranmamamız gerekiyor. Yaptıkları özverili çalışmadan dolayı tüm sağlık çalışanlarımıza bir defa daha tüm Samsunlular adına teşekkür ediyor, bu mücadelede onların yanında olmamız için yapmamız gereken en önemli şeyin, önlem ve kurallara koşulsuz uyum olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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