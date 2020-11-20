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Canik’te virüs seferberliği Başkan Sandıkçı: "Caniklilerden tek istediğim kurallara uysunlar”

İHA

Canik’te virüs seferberliği Başkan Sandıkçı: "Caniklilerden tek istediğim kurallara uysunlar”

Canik Belediyesi Kovid19 Mücadele ve Destek Birimi ilçede dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Salgınla mücadele konusunda hiçbir aksaklık istemediğinin altını önemle çizen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Yasaklar nedeniyle faaliyetlerine ara verilen bütün sosyal ve sportif tesislerde yer alan personelimiz de virüsle mücadele konusunda aktif görev alıyor. Sahada mücadele eden ekibimiz ne kadar güçlü olursa, vatandaşımızın içi bir nebze olsun rahat edecektir. Onların sağlığı için ilgili devlet birimlerimizle koordineli bir çalışma yürütüyoruz. Bizden destek isteyen başta vatandaşlarımız olmak üzere her kuruma destek veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Sevgili Canikli vatandaşlarımızdan ise tek istediğim, kurallara uysunlar” dedi.

“Her önlem hayatımız için”
Yapılan bütün çalışmaların tek bir amacının olduğunu ifade eden İbrahim Sandıkçı, “Bizim için insan hayatının değeri onun için gösterilen çabayla ölçülür. Canik halkının bu salgından en az kayıpla çıkması bizim için en önemli husustur. Gereğini yapmak için ise Canik Belediyesi olarak olağanüstü bir mücadele sergiliyoruz. Sokaklar, caddeler, vatandaşlarımızın uğrak yerleri, toplu taşıma alanları, kamu alanları kısaca, vatandaşımızın olduğu her yerde faaliyetlerimiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın gıda ihtiyacı başta olmak üzere alışveriş yapacağı alanlara ise ayrıca hem sıkı denetim hem de kurallar noktasında denetimlerimiz aralıksız sürüyor. Son vaka görülene kadar çalışmalarımız devam edecek” şeklinde konuşu.

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