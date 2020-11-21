Kabaceviz Şelalelerinde sonbahar güzelliği

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Tayfur KARA/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)SAMSUN'un Çarşamba ilçesindeki Kabaceviz Şelalelerinde, sonbaharın gelişiyle birlikte seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıktı.

İlçe merkezine yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Kabaceviz Şelaleleri, her mevsim farklı renk tonlarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. 3 ayrı kademeden oluşan şelaleler, dağcılık ve kampçılık gibi çeşitli aktivitelere de imkan sağlıyor. Yalnızca bölge halkının değil, turistlerin de ziyaret ettiği şelaleler, sonbaharla birlikte dökülen yaprakların ardından fotoğraf tutkunlarının da uğrak adresleri arasında yer alıyor.DHA-Genel Türkiye-Samsun Tayfur KARA

2020-11-21 07:58:40



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