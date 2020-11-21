OMÜ İletişim Fakültesi’ne iki ödül birden

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencileri, 'Geleceğin İletişimcileri Yarışması’nda iki ödül birden aldı.

Bu yıl altıncısı düzenlenen Geleceğin İletişimcileri Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu. Bu yıl yarışmaya 76 üniversiteden 790 öğrenci başvuru yaptı. Canlı yayında yapılan ödül töreninde OMÜ İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü iki dalda ödül aldı. Radyo Yayıncılığı Drama Programı Kategorisi’nde Şule Nur Yazar ve Utku Can Eroğlu “Koparılan Çiçekler” adlı eser ile ikinci oldu. Televizyon Yayıncılığı Kısa Film Kategorisi’nde ise Mohamad Vard Atik, Feyza Kani ve Yasser Kosba “Ne Olmuş” adlı eser ile üçüncü oldu. Öğrenciler ödülünü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan aldı.

Ödül töreninde öğrencilere eşlik eden ve onların heyecanını paylaşan İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nursel Bolat, “Öğrencilerimiz çok emek verdi. Üniversitemizi ve Fakültemizi en iyi şekilde temsil ettiler. Bölümümüz ve Fakültemiz adına kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

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