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Samsun’da bakkal, büfe, manav, kasap ve kuruyemişçilere istisna tanındı

İHA

Samsun’da bakkal, büfe, manav, kasap ve kuruyemişçilere istisna tanındı

Samsun Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla bakkal ve büfeler (alkol satışı yapanlar hariç), manav, kasap, kuruyemişçi olarak faaliyet gösteren iş yerleri ruhsatlarında yazan açılış kapanış saatlerinde çalışmaya devam edecek.
Konu hakkında yapılan açıklamada, “Kurulumuzun 18 Kasım 2020 tarih ve 127 sayılı kararında 10.0020.00 saatleri içinde faaliyetlerine devam etmelerine karar verilen bakkal ve büfeler (alkol satışı yapanlar hariç), manav, kasap, kuruyemişçi olarak faaliyet gösteren iş yerlerinin ruhsatlarında yazan açılış kapanış saatlerine tabi tutulmaya devam etmelerine, alkol satışı yapılan bakkal ya da büfelerin ise 10.0020.00 saatleri arasında faaliyetlerine devam etmelerine karar verilmiştir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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