Korona virüs temaslı pazarcı kardeşler satış yaparken yakalandı Sebze ve meyve yerine korona virüs dağıttılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Korona virüs temaslı pazarcı kardeşler satış yaparken yakalandı Sebze ve meyve yerine korona virüs dağıttılar

İHA

Korona virüs temaslı pazarcı kardeşler satış yaparken yakalandı Sebze ve meyve yerine korona virüs dağıttılar

Samsun'da pazar yerinde korona virüs (Covid19) temaslısı 2 kardeş ortalığı birbirine kattı. Polis ekiplerinin müdahale etmesiyle kardeşler filyasyon ekiplerine teslim edildi.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Unkapanı Pazar Yeri'nde meydana geldi. 112 acil sağlık ekiplerinden gelen bilgi ile hareket geçen polis ekipleri ilk olarak Kovid19 temaslısı Ali Fuat G. isimli vatandaşı pazar yerinde satış yaparken yakaladı. Vatandaşı filyasyon ekiplerine teslim etmek isteyen polis ekipleri, iddiaya göre çevre pazar esnafının direnciyle karşılaştı. Polise mukavemet sırasında kaçmaya çalışan Ali Fuat G. ekipler tarafından yakalanarak polis aracına götürüldü. Araç içerisinde de rahat durmayan vatandaş aracın camlarını tekmeledi. Akabinde Ali Fuat G. filyasyon ekiplerine teslim edildi.
Kısa bir süre sonra gelen ikinci bir ihbar üzerine kardeşi İbrahim G.'nin de temaslı olduğunu öğrenen ekipler aynı yerde sebze ve meyve satan kardeşini yakaladı. Polis aracına bindirilen İbrahim G. filyasyon ekiplerine teslim edildi. Kovid19 temaslı kardeşlerin pozitif veya temaslı vatandaşların kaldığı Münevver Ayaşlı Devlet Yurdu'na götürüldüğü öğrenildi.
Korona temaslı kardeşlerin 6 saat boyunca pazarda sebzemeyve sattıkları öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun’da bakkal, büfe, manav, kasap ve kuruyemişçilere istisna tanındı
YEREL HABERLER Samsun’da bakkal, büfe, manav, kasap ve ...
OMÜ İletişim Fakültesi’ne iki ödül birden
YEREL HABERLER OMÜ İletişim Fakültesi’ne iki ödül birden
Büyük Anadolu Hastaneleri'nde PCR ve antikor testi uygulaması başladı
YEREL HABERLER Büyük Anadolu Hastaneleri'nde PCR ve antikor testi ...
Babası bıçakladı, taburcu olduktan sonra ağabeyi tabancayla vurdu
YEREL HABERLER Babası bıçakladı, taburcu olduktan sonra ağabeyi ...
Tartıştığı güvenlik görevlisinin parmağını ısırıp, kopardı (2)
YEREL HABERLER Tartıştığı güvenlik görevlisinin parmağını ısırıp, ...
İlkadım Vefa Timi halkın hizmetinde
YEREL HABERLER İlkadım Vefa Timi halkın hizmetinde
Samsun’da ikinci el piyasası durgun
YEREL HABERLER Samsun’da ikinci el piyasası durgun
Samsun’da lokantalarda paket servis mesaisi
YEREL HABERLER Samsun’da lokantalarda paket servis mesaisi
Kayıp genç elektrik direğinde asılı bulundu
YEREL HABERLER Kayıp genç elektrik direğinde asılı bulundu
Tartıştığı güvenlik görevlisinin parmağını ısırıp, kopardı
YEREL HABERLER Tartıştığı güvenlik görevlisinin parmağını ısırıp, ...
İnsanların kuyularını kazıyorlar Mezar kazıcıları en hüzünlü vedaların şahitleri En çok zorlandıkları 'çocuk cenazeleri'
YEREL HABERLER İnsanların kuyularını kazıyorlar Mezar kazıcıları en ...
Rektör Aydın: “İslamofobi modern çağın ırkçılığı"
YEREL HABERLER Rektör Aydın: “İslamofobi modern çağın ırkçılığı"
Delil bulunmayan ceza mahkeme tarafından iptal edildi Levha bulunmayan yerde bin 228 TL ceza yazıldı, mahkeme iptal etti
YEREL HABERLER Delil bulunmayan ceza mahkeme tarafından iptal ...
Balık tutmak için denize açıldığı kayıkta öldü
YEREL HABERLER Balık tutmak için denize açıldığı kayıkta öldü
Samsun'da, patileri kesilen yavru köpek, hayati tehlikeyi atlattı
YEREL HABERLER Samsun'da, patileri kesilen yavru köpek, hayati ...
Kabaceviz Şelalelerinde sonbahar güzelliği
YEREL HABERLER Kabaceviz Şelalelerinde sonbahar güzelliği
Atakum'da 'Çocuk Meclisi' kurulacak, bütçenin bir kısmını onlar yönetecek
YEREL HABERLER Atakum'da 'Çocuk Meclisi' kurulacak, bütçenin bir ...
Samsun Barosu’ndan bacakları kesilen köpek hakkında açıklama
YEREL HABERLER Samsun Barosu’ndan bacakları kesilen köpek hakkında ...
Rektör Ünal: “OMÜ'yü hak ettiği yere taşıyacağız"
YEREL HABERLER Rektör Ünal: “OMÜ'yü hak ettiği yere taşıyacağız"
Samkart'larda HES kodu tanımlama süresi 1 Aralık'a uzatıldı 600 bin Samkart sahibinden 55 bini HES kodu tanımlaması yapıca ek süre verildi
YEREL HABERLER Samkart'larda HES kodu tanımlama süresi 1 Aralık'a ...
Başkan Sarıcaoğlu: “Kavak OSB’de yatırım ve istihdam sayıları artıyor”
YEREL HABERLER Başkan Sarıcaoğlu: “Kavak OSB’de yatırım ve istihdam ...
Sosyal medyadan Atatürk'e hakaret iddiasına gözaltı
YEREL HABERLER Sosyal medyadan Atatürk'e hakaret iddiasına gözaltı
86 yaşındaki babasını kurtarmak için alevlerin arasına girdi ama kurtaramadı
YEREL HABERLER 86 yaşındaki babasını kurtarmak için alevlerin ...
Babasının bıçakladığı şahsı taburcu olunca kardeşi vurdu
YEREL HABERLER Babasının bıçakladığı şahsı taburcu olunca kardeşi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X