Canik Dağları’nın zirvelerinden Karadeniz’e dökülen Mert Irmağı, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından turizme kazandırılacak. Proje hazırlıkları tamamlanırken, yatırım için Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğü’nün ırmak yatağını daraltması bekleniyor.

Kent merkezinden ırmak geçen Türkiye’nin ender şehirlerden Samsun’un turizm potansiyellerine bir yenisini daha eklenecek. Bir zamanlar olta ve ağlarla balık avlanılan Mert Irmağı, Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü’nün alt yapı çalışmaları sayesinde çevreyi ve denizi kirletmesi önlendi. Belediye, Mert Irmağı Düzenlemesi ve Rehabilitasyon Projesi ile burayı kentin önemli turistik öğelerinden biri haline getirecek.

Canik ve İlkadım ilçelerini birbirinden ayıran Mert Irmağı, rehabilite edilerek çevresi yeniden düzenlenecek. Eskişehir’in Porsuk Çayı örneğinden esinlenilen ancak daha farklı, kapsamlı, estetik ve turistik bir konsepte kavuşturulacak ırmak, yeni yüzüyle şehrin vizyonunu da değiştirecek.

Kentin modern dokusunu öne çıkaracak projeyle ilgili değerlendirmede bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bölgeyi 7’den 70’e herkesin keyif alacağı yaşam alanına dönüşeceklerini söyledi. Başkan Demir, ayrıca şu bilgileri de verdi:

“Mert Irmağı’na çok güzel bir proje hazırladık. DSİ ile görüşmelerimiz sürüyor. Irmak yatağını daralttıkları zaman projeyi setteler üzerinde hayata geçireceğiz. Çok özel ve konsept bir yatırım olacak. Şehrimizin estetiğine ve turizmine önemli katkılar verecek. İçerisinde çocuk oyun alanları, eğlence yerleri, yüzen kafeteryasıyla büyük ilgi görecek.”

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