Samsunspor - Nadir Gold İstanbul Basket: 89 - 69 

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)-TÜRKİYE Basketbol Ligi'nin 6'ncı haftasında Samsunspor, kendi evinde karşılaştığı Nadir Gold İstanbul Basket takımını 89 - 69´luk skorla mağlup ederek puanını 10´a yükseltti.SALON: Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu
HAKEMLER: Uğur Üzen (xx), Umut Özgün Ergun (xx), Murat Arıkan (xx)
SAMSUNSPOR: Can Özcan 4 (xx), Berkay (xx), Oğulcan (xx), Dukes 10 (xxx), Kaan Aydın 1 (xx), Ahmet Fatih 22 (xxx), Berkay 10 (xxx), Soares 28 (xxx), Mert Ali 6 (xx), Uğur Can Aksoy 6 (xx), Önder 2 (xx)
NADİR GOLD İSTANBUL BASKET: Zekeriya Yiğit 1 (x), Enes Bayraktar 16 (xx), Muhammet Ali (x), Enes Gül (x), Yusuf Eren 2 (x), Tolga (x), Koralp 5 (x), Karahan Tuan 4 (x), Şevket (x), Tarık 21 (xx), Ward 20 (xx)
1'İNCİ PERİYOT: 26 12
DEVRE: 46 31
3'ÜNCÜ PERİYOT: 66 45 DHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ
2020-11-22 18:36:49
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