Veteriner hekim Ülker: Depremin etkisinden hala çıkamıyorum

Tayfur KARAMiraç ŞENTÜRK/SAMSUN, (DHA)İZMİR´i vuran depremin psikolojik etkisinden uzaklaşmak için memleketi Samsun´a gelen veteriner hekim Ceren Ülker (27), yaşadığı travmayı atlatmaya çalışıyor. Ülker, "İzmir'den ayrılıp, Samsun'a gelerek biraz uzaklaşmak istedim fakat burada da sallantı hissi yaşamaya devam ettim. Depremin etkisinden hala çıkamıyorum" dedi. Uzmanlar da kaygı ve stresin normal olduğunu fakat bu durumun sürmesi halinde psikolojik yardım alınmasını öneriyor.

Depremlerin art arda yaşanması ve artçılarla devam etmesi, kişilere her an deprem olabileceğini düşündürüyor. Kimi, depremle yaşamaya alışıp, hayatına devam ederken, kimi de sürekli korkuyla yaşıyor. İzmir´i vuran depremin ardından bazı vatandaşlar ise bölgeden uzaklaşarak, üzerlerindeki travmanın etkisinden kurtulmaya çalışıyor. Uzmanlar, kaygı ve stresin normal olduğunu fakat bu durumun 2 haftadan daha uzun süre devam etmesi halinde psikolojik yardım alınması gerektiğini öneriyor. İzmir´i vuran depremin psikolojik etkisinden uzaklaşmak için memleketi Samsun´a gelen veteriner hekim Ceren Ülker de yaşadığı travmayı atlatmaya çalışıyor

'SALLANIYORMUŞ HİSSİ DEVAM ETTİ´

Samsun´da vakit geçirip, korku dolu günleri unutmaya çalışan veteriner hekim Ceren Ülker, depremin üzerinden yaklaşık 1 ay geçmiş olmasına rağmen, kendisi gibi bazı vatandaşların da deprem kaygısı ve sallanıyormuş hissi yaşamaya devam ettiklerini belirtti. Depremin kendisi üzerindeki psikolojik etkilerinin devam ettiğini söyleyen Ülker, "Depremden sonra zaten 3-4 gün boyunca artçı sallantılar yaşamaya devam ettik. Ardından da psikolojik olarak sallantı yaşamaya başladık. İzmir'den ayrılıp, Samsun'a gelerek biraz uzaklaşmak istedim fakat burada da sallantı hissi yaşamaya devam ettim. Depremin etkisinden hala çıkamıyorum" dedi.

`DEPREM, HERKESİN ÜZERİNDE STRES OLUŞTURUR´

Uzman Psikolog Merve Demircioğlu da depremin yıkıcı etkilere sebep olduğu gibi insanlar üzerinde de ciddi psikolojik etkiler bırakan bir doğa olayı olduğunu söyledi. Demircioğlu, "Deprem, herkesin üzerinde stres oluşturur. Böyle bir durumda insanlar, benzer duygu, düşünce ve davranış şekillerinde tepkiler verirler. Travma sonrası stres bozukluğu özellikle deprem anında ve sonrasında yaşanır. Deprem insanlar üzerinde psikolojik etki bıraktıktan sonra bireyin, kişilik yapısıyla toplumsal değerleriyle ve geçmiş yaşamındaki deneyimiyle beraber şekillenerek birtakım stres bozukluklarının artmasına neden olur. Bireyler, bu durumun üstesinden gelebilirler fakat bazı bireyler travma sonrası stres bozukluğunun üstesinden gelemiyor. Kendini yorgun, mutsuz, gelecekten umudunu kesmiş bir psikolojide bulabiliyorlar" diye konuştu.

`DEPREMDEN EN ÇOK ÇOCUKLAR ETKİLENİYOR´

Deprem sırasında ve sonrasında insanlarda korku, kaygı, panik halleri, terleme, titreme, nefes alıp vermede sıklaşma gibi bulguların ortaya çıkabileceğini de aktaran Demircioğlu, "Bu bulgular, 2 haftadan fazla sürüyorsa profesyonel bir desteğe ihtiyaç vardır. Depremden en çok çocuklar etkileniyor; çocukları deprem konusunda bilgilendirmeliyiz. Deprem sonrasında çocuklarda kaygı ve stres durumu devam ediyorsa onlara depremin geçtiğini, her şeyin normale döndüğünü ve deprem sırasında ne yapılması gerektiği anlatılmalıdır. Mutlaka anne, baba ve öğretmenler tarafından çocuklar deprem hakkında bilgilendirilmelidir" ifadelerinde bulundu. DHA-Genel Türkiye-Samsun Tayfur KARA, Miraç ŞENTÜRK

