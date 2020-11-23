Vezirköprü’de 2 önemli sağlık yatırımı hizmete girdi

– Vezirköprü ve çevre bölgeler için büyük önem taşıyan 200 yataklı Vezirköprü Devlet Hastanesi ve 20 ünitli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hizmete girdi.

Samsun, sağlık yatırımlarında güçleniyor, bu yatırımlarla kentteki sağlık hizmet sunumunun kalitesi her geçen gün artıyor. Samsun’un Vezirköprü ilçesi beklediği yeni devlet hastanesine ve kampüste yapılan 20 ünitlik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne (ADSM) kavuştu. Hastanede bugün itibariyle hasta kabulüne başlandı.

Hastanenin tamamlanıp hizmete başlamasıyla birlikte ilçe genelinde acil servisteki müşahede yatağı, ameliyathane, poliklinik, nitelikli hasta yatağı arttı. Samsun Valiliği tarafından konu hakkında yapılan açıklamada, “Yeni hastane binasıyla acil servis yatağı 10’dan 30’a, ameliyat odası 4’ten 7’ye ve poliklinik odası 22’den 46’ya; Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde ise toplam diş üniti 12’den 20’ye ve poliklinik odası 6’dan 12’ye yükselmiş olup, ayrıca bir tane de ameliyathane bulunmaktadır” denildi.

Hastane sadece Vezirköprü’ye değil, son teknoloji altyapısıyla Havza, Sinop, Boyabat ve Durağan gibi çevre il ve ilçelerden gelecek hastalara da hizmet verecek.

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