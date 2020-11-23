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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğretmenlerin ‘meslek kanunu’ talebi

İHA

Öğretmenlerin ‘meslek kanunu’ talebi

– MemurSen Samsun İl Temsilcisi ve EğitimBirSen Samsun 1 Nolu Şube Başkanı Hamdi Yıldız, “24 Kasım’da öğretmenlerimize verilebilecek en büyük müjde, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun TBMM gündemine getirilmesidir” dedi.
24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen basın toplantısında konuşan Hamdi Yıldız, eğitim çalışanlarının sorunlarına dikkat çekerek, öğretmenlerin meslek kanunu talebini dile getirdi. Meslek kanununun ivedilikle çıkartılması gerektiğini belirten Hamdi Yıldız, “Eğitimde örnek gösterilen ülkelerde olduğu gibi, öğretmenliğin kamu sistemi içerisinde tanımlanmış eğitimöğretim hizmetleri sınıfından müstakil bir meslek kanununa kavuşturulması hususu artık daha fazla ötelenmemelidir. Mesleğin hak ettiği şekilde tanımlanması, sosyal zeminde öğretmenlerin itibarının, haklarının korunması ve artırılması, yönetmeliklerle, genelgelerle oluşan görev, yetki, ehliyet, liyakat noktasındaki dağınıklığın giderilmesi için meslek kanununun ivedilikle yürürlüğe konulması gerekmektedir” diye konuştu.
Kanunun olmayışının bir eksiklik olduğunu dile getiren Başkan Yıldız, “Ülkemizde resmî ve özel eğitim kurumlarında fiilen görev yapan 1 milyon 200 bin öğretmen var iken, öğretmenin yetiştirilmesinden emekliliğine kadar öğretmenlik mesleğini bütün olarak ele alan bir Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun olmaması; hukuki açıdan boşluk, mesleki açıdan ise yoksunluktur. Kanun, hedefler ve gerçekler bağlamında uluslararası standartlara uygun bir kariyer mesleği niteliğini taşımalı; öğretmenin etkinliğini artıracak, itibarını yükseltecek hükümler içermelidir. Meslek kanununun yapılması için gereken talep de yazılması için gereken birikim de var. Bundan sonra bir tek şeye ihtiyaç var. O da kanunun çıkarılmasını hızlandıracak irade. Bizler Türkiye’nin bütün illerinden hep birlikte o iradeyi harekete geçirmek için sesleniyoruz: Meslek kanunumuzu istiyoruz, daha fazla beklemek istemiyoruz” şeklinde konuştu.
Milli Eğitim Bakanlığı’na ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) seslenen Yıldız, “Eğitim çalışanlarımız, yılda bir gün övgü cümleleriyle geçiştirilen anma günlerini beklemiyor. 24 Kasım’da öğretmenlerimize verilebilecek en büyük müjde, haklarını koruyup geliştirecek, çalışma şartlarını iyileştirecek, uğradıkları şiddeti önleyecek, sorunlarına çözüm üretecek ve mesleklerinin itibarını hak ettiği yere taşıyacak bir içerikle Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun TBMM gündemine getirilmesidir. Zaman, vaatleri gerçeğe dönüştürme, hedefleri sonuca ulaştırma zamanıdır. EğitimBirSen olarak, bu hususlar temelinde çıkarılacak Öğretmenlik Meslek Kanunu’na katkı ve destek sunacağımızı bir kez daha ifade ediyor; siyasi iradeyi, TBMM’yi ve Bakanlığı bu konuda adım atmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

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