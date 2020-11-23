Bafra'da yerli atalık tohum toprakla buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bafra'da yerli atalık tohum toprakla buluştu

İHA

Bafra'da yerli atalık tohum toprakla buluştu

Samsun Bafra Belediyesi’nin sağladığı tohum desteği ile Bafra Dedeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin uygulama bahçesinde atalık tohum “karakılçık buğdayı” toprakla buluştu.
Bafra Dedeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi uygulama bahçesinde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada karakılçık buğdayının özellikler hakkında bilgi veren Okul Müdürü Vedat Demir, “Karakılçık buğdayı, tamamen Anadolu’dan çıkmış bir tür buğdaydır. Yüzyıllar öncesinde bile topraklarımızda ekilip biçilmiştir. İçerdiği yüksek mineral, lif ve protein değerleri ile çok kıymetlidir. Glüten oranı, genetiği ile oynanmış buğdaylara kıyasla çok çok düşüktür. A, E, K, C vitaminlerini barındıran karakılçık buğdayının lezzeti de dillere destandır. Bafra Belediyesi'nin sağladığı tohum desteği ile okulumuzun uygulama bahçesinin 7 bin metre karelik kısmına yerli atalık tohum 'karakılçık buğdayı'nı bugün ekiyoruz. Bafra Ovası'nda farkındalık oluşturmak için bugün bu önemli adımı hep birlikte atıyoruz” dedi.
Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Ata tohumunu yaşatmak, geliştirmek ve unutturmamak amacıyla bu projeye destek verdik. Bundan sonra da desteğimizi sürdüreceğiz. Bu ata tohumunun özellikle ilçemizde gelişmesi, arazilerimizde ekilmesi için gayret göstereceğiz. Biz bununla ilgili zaman zaman çalışmalar da yapıyoruz. Ata tohum takas şenlikleri düzenliyoruz. Bu sene pandemiden dolayı bunu yapamadık ama geçen sene ve ondan önceki senelerde yapmıştık. Ülkemizin çok değişik noktalarından insanlar buraya geliyorlar, ellerinde bulunan ve başka bölgelerde olmayan tohumları burada birbirleriyle takas ediyorlar. Dolayısıyla belki gün yüzüne çıkmamış, kaybolmak üzere ata tohumlarını bir vesile ile toprağın üzerine çıkartıyoruz, toprakla buluşturuyoruz" diye konuştu.
AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, “Bunlar kaybolmak üzere olan değerlerimiz. Bu değerlerimize sahip çıktığı için kaymakamımıza, belediye başkanımıza, ziraat odası başkanımıza, okul müdürümüze teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Kaymakam Cevdet Ertürkmen ise, “Pandemi süreci yaşıyoruz. Bu pandemi sürecinde özellikle ülkelerin bu dönemde üzerinde durdukları en önemli konulardan bir tanesi de gıda arz güvenliğidir. Bu vesileyle Bafra gibi gelişmiş tarım arazilerine sahip, iklim bakımından elverişli bu bölgelerde çok önemli bir misyonumuz var. Bafra olarak ülkemizin sağlıklı gıdaya erişimi noktasında bir misyona sahibiz. Bunu sürdürebilmemiz açısından kendimize özgü bu tür tohumlarla elde ettiğimiz tohumları Anadolu’ya ve ihtiyaç olan yurt dışındaki insanlara sunmamız gerekiyor" açıklamasında bulundu.
Konuşmaların ardından yöresel kıyafet giyen protokol tarlaya girerek buğday ekimi gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Öğretmenlerin ‘meslek kanunu’ talebi
YEREL HABERLER Öğretmenlerin ‘meslek kanunu’ talebi
Havza ve 19 Mayıs'ta amaç halka daha iyi hizmet etmek
YEREL HABERLER Havza ve 19 Mayıs'ta amaç halka daha iyi hizmet etmek
Vezirköprü’de 2 önemli sağlık yatırımı hizmete girdi
YEREL HABERLER Vezirköprü’de 2 önemli sağlık yatırımı hizmete girdi
Tramvaylarda unutulan eşyalar sahiplerini bekliyor Diplomasından, bisikletine kadar farklı türde eşyalar tramvaylarda unutuluyor
YEREL HABERLER Tramvaylarda unutulan eşyalar sahiplerini ...
Veteriner hekim Ülker: Depremin etkisinden hala çıkamıyorum
YEREL HABERLER Veteriner hekim Ülker: Depremin etkisinden hala ...
Samsun'da alkollü sürücü kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da alkollü sürücü kırmızı ışıkta bekleyen ...
Satışa hazır uyuşturucu paketleri ile yakalanan şahsa adli kontrol
YEREL HABERLER Satışa hazır uyuşturucu paketleri ile yakalanan şahsa ...
Uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı
Samsun'da uyuşturucudan gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucudan gözaltına alınan 2 kişi ...
Samsun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 ...
İlkadım Belediyesi cadde ve sokakları dezenfekte etti Başkan Demirtaş: "Virüsün yayılmasını hep birlikte önleyeceğiz"
YEREL HABERLER İlkadım Belediyesi cadde ve sokakları dezenfekte ...
Tırı trafik ekiplerinin üzerine sürüp kaçan sürücü polisi alarma geçirdi
YEREL HABERLER Tırı trafik ekiplerinin üzerine sürüp kaçan sürücü ...
Samsunspor - Nadir Gold İstanbul Basket: 89 - 69 
YEREL HABERLER Samsunspor - Nadir Gold İstanbul Basket: 89 - 69 
Samsunsporlu Kemal Dikmen son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Samsunsporlu Kemal Dikmen son yolculuğuna uğurlandı
Çamura saplanan inek kurtarıldı
YEREL HABERLER Çamura saplanan inek kurtarıldı
Yabancı uyruklu şahıs uyuşturucu ticaretinden adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Yabancı uyruklu şahıs uyuşturucu ticaretinden ...
Başkan Demir: “Vezirköprü Hastanesi sadece ilçeye değil bölgeye de hizmet verecek”
YEREL HABERLER Başkan Demir: “Vezirköprü Hastanesi sadece ilçeye ...
Samsun itfaiyesinden eğitim ve tatbikat
YEREL HABERLER Samsun itfaiyesinden eğitim ve tatbikat
Mert Irmağı turizme kazandırılacak
YEREL HABERLER Mert Irmağı turizme kazandırılacak
Satışa hazır uyuşturucu paketleri ile yakalandı
YEREL HABERLER Satışa hazır uyuşturucu paketleri ile yakalandı
Samsun'da yabancı uyruklu 1 kişi uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
YEREL HABERLER Samsun'da yabancı uyruklu 1 kişi uyuşturucu ...
Samsun polisi öğrenciyi son anda sınava yetiştirdi
YEREL HABERLER Samsun polisi öğrenciyi son anda sınava yetiştirdi
Samsunspor’da Tomane sevinci Samsunspor ara vermeden Tuzlaspor maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Samsunspor’da Tomane sevinci Samsunspor ara vermeden ...
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X