Gazeteci-Yazar Ali Kayıkçı’dan "55 yılda 55 eser"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gazeteci-Yazar Ali Kayıkçı’dan "55 yılda 55 eser"

İHA

Gazeteci-Yazar Ali Kayıkçı’dan "55 yılda 55 eser"

GazeteciYazar ve Halk Şairi Ali Kayıkçı, 1965 yılında Samsun Ticaret Lisesi’nin “Uyanış Dergisi”nde başlattığı kültürsanat faaliyetlerini aralıksız sürdürdü ve bu sene art arda yayınladığı dört kitapla eser sayısını 55’e yükseltti.
Samsun’da gazetecilik hayatında olduğu gibi kültürsanat faaliyetlerinde de öne çıkan eski gümrük müdürü, serbest muhasebeci, gümrük müşaviri ve gazeteciyazar, aynı zamanda da halk şairi olan Ali Kayıkçı 55’inci eserine imza attı. 1972 yılında İstanbul’da iken yayınladığı “Adım Adım” adlı eseriyle yola çıkan Kayıkçı; ardından araştırma, şiir, hikâye, roman ve makalelerden oluşan 55 eserle önemli bir çıkış yaptı.
Korona virüsün toplumu tehdit ettiği süre içerisinde, çalışmalarını daha bir yoğunlaştıran ve âdeta gece ile gündüzü birbirine katan GazeteciYazar ve Halk Şâiri Ali Kayıkçı başta Türkiye Gazetesi olmak üzere diğer “ulusal ve yerel” bazı gazete ve dergilerde çıkan yazılarını da harmanlamak suretiyle kültürsanata onlarca eser kazandırdı. Bu sene “Halime Kız Yazdı, Ben De" moda konulu 73 köşe yazısışiirin ardından “Sen Destanı Yazdın Ben De” yurtiçi ve yurtdışı terörüne karşı kahramanlık destanları konulu 141 köşe yazısışiir kitaplarını neşreden Kayıkçı; 29 Ekim 2020 baskı tarihli iki yeni kitabıyla da rekor kırdı ve “55 Yılda 55 Eser” yayınlamış oldu.
GazeteciYazar ve Halk Şairi Ali Kayıkçı’nın; hâlen üç tanesinin yazım işlemleri devam eden 3 seri hâlindeki kitaplarından 12 tanesi daha, baskıya hazır olarak beklemektedir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fabrika gibi okula bakanlıktan teşekkür Kovid-19 sürecinde fabrika gibi çalışıp hijyen ürünleri üreten okula teşekkürler bitmek bilmiyor
YEREL HABERLER Fabrika gibi okula bakanlıktan teşekkür Kovid-19 ...
BAFUMBİS Karadeniz'de bir ilk başardı
YEREL HABERLER BAFUMBİS Karadeniz'de bir ilk başardı
Bafra'da yerli atalık tohum toprakla buluştu
YEREL HABERLER Bafra'da yerli atalık tohum toprakla buluştu
Öğretmenlerin ‘meslek kanunu’ talebi
YEREL HABERLER Öğretmenlerin ‘meslek kanunu’ talebi
Havza ve 19 Mayıs'ta amaç halka daha iyi hizmet etmek
YEREL HABERLER Havza ve 19 Mayıs'ta amaç halka daha iyi hizmet etmek
Vezirköprü’de 2 önemli sağlık yatırımı hizmete girdi
YEREL HABERLER Vezirköprü’de 2 önemli sağlık yatırımı hizmete girdi
Tramvaylarda unutulan eşyalar sahiplerini bekliyor Diplomasından, bisikletine kadar farklı türde eşyalar tramvaylarda unutuluyor
YEREL HABERLER Tramvaylarda unutulan eşyalar sahiplerini ...
Veteriner hekim Ülker: Depremin etkisinden hala çıkamıyorum
YEREL HABERLER Veteriner hekim Ülker: Depremin etkisinden hala ...
Samsun'da alkollü sürücü kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da alkollü sürücü kırmızı ışıkta bekleyen ...
Satışa hazır uyuşturucu paketleri ile yakalanan şahsa adli kontrol
YEREL HABERLER Satışa hazır uyuşturucu paketleri ile yakalanan şahsa ...
Uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı
Samsun'da uyuşturucudan gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucudan gözaltına alınan 2 kişi ...
Samsun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 ...
İlkadım Belediyesi cadde ve sokakları dezenfekte etti Başkan Demirtaş: "Virüsün yayılmasını hep birlikte önleyeceğiz"
YEREL HABERLER İlkadım Belediyesi cadde ve sokakları dezenfekte ...
Tırı trafik ekiplerinin üzerine sürüp kaçan sürücü polisi alarma geçirdi
YEREL HABERLER Tırı trafik ekiplerinin üzerine sürüp kaçan sürücü ...
Samsunspor - Nadir Gold İstanbul Basket: 89 - 69 
YEREL HABERLER Samsunspor - Nadir Gold İstanbul Basket: 89 - 69 
Samsunsporlu Kemal Dikmen son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Samsunsporlu Kemal Dikmen son yolculuğuna uğurlandı
Çamura saplanan inek kurtarıldı
YEREL HABERLER Çamura saplanan inek kurtarıldı
Yabancı uyruklu şahıs uyuşturucu ticaretinden adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Yabancı uyruklu şahıs uyuşturucu ticaretinden ...
Başkan Demir: “Vezirköprü Hastanesi sadece ilçeye değil bölgeye de hizmet verecek”
YEREL HABERLER Başkan Demir: “Vezirköprü Hastanesi sadece ilçeye ...
Samsun itfaiyesinden eğitim ve tatbikat
YEREL HABERLER Samsun itfaiyesinden eğitim ve tatbikat
Mert Irmağı turizme kazandırılacak
YEREL HABERLER Mert Irmağı turizme kazandırılacak
Satışa hazır uyuşturucu paketleri ile yakalandı
YEREL HABERLER Satışa hazır uyuşturucu paketleri ile yakalandı
Samsun'da yabancı uyruklu 1 kişi uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
YEREL HABERLER Samsun'da yabancı uyruklu 1 kişi uyuşturucu ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X