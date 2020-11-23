Diş hekimlerinden kamu-özel sektör iş birliği talebi

SamsunOrduSinopAmasya Diş Hekimleri Odası Başkanı Alper Dilek, “Ağız ve diş sağlığı hizmetleri sadece kamuda verilmemeli, bizde de artık özelden hizmet satın alma yoluna gidilmeli” dedi.

SamsunOrduSinopAmasya Diş Hekimleri Odası tarafından bilimsel diş hekimliğinin 112. kuruluş yıl dönümü ve Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası nedeniyle Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi. Törende diş hekimleri adına Başkan Alper Dilek anıta çelenk sunumu gerçekleştirdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile pandemi başlangıcından itibaren yaşamını yitiren 148 sağlık çalışanı anıldı. Ardından açıklamalarda bulunan Başkan Dilek, ağız ve diş sağlığında kamuözel sektör iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Başkan Dilek, “Bu hafta içinde meslek sorunlarımızı dile getiriyoruz. Halkımızda ağız diş sağlığı bilincini artırıcı çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Koruyucu ağız diş sağlığı hizmetlerini ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Pandemi döneminde gerek kamuda gerekse özelde çalışan meslektaşlarımızın bir takım sıkıntıları oldu. Kamuda çalışan arkadaşlarımızın hemen hemen çoğu şu anda filyasyonda görevlendirilmiş durumdalar ve gerçekten zor şartlar altında çalışıyorlar. Hastalarımızın bir takım sıkıntıları oluşmaya başladı. Özellikle bu dönem içerisinde çok yoğun bir hasta talebi oldu. Özelde çalışan arkadaşlarımız da çok büyük fedakarlıklar yaparak çalışıyorlar. Çünkü Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri’nin (ADSM) ve fakültelerin çalışmamasıyla beraber bizim üzerimizdeki yük birazcık daha arttı. Tabii ki biz sonuna kadar fedakarlıkla çalışacağız ama burada şu ortaya çıktı: Demek ki bu sağlık hizmetleri sadece kamuda verilmemeli. Özelden de hizmet satın alınmalı. Devlet buradaki bu yanlışlığı görmeli. Hem kamuda hem özelde aynı tıp branşlarında olduğu gibi bizde de artık özelden hizmet satın alma yoluna gidilmeli. Özellikle bu pandemi döneminde kamuda filyasyonda çok etkin çalışan meslektaşlarımızın ve özelde yoğun bir şekilde çalışan meslektaşlarımızın 22 Kasım Diş Hekimleri Günü’nü kutluyorum” diye konuştu.

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