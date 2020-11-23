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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erken teşhis hayat kurtardı

İHA

Erken teşhis hayat kurtardı

Erken dönemde mide kanseri teşhisi konulan hasta yapılan başarılı ameliyat ile sağlığına kavuştu.
Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Özlem Karaca Ocak, erken dönemde mide kanseri teşhisi konulan Cemal Kol'un ameliyatını gerçekleştirdi. Kol yapılan ameliyat sonrasında Kol, sağlığına kavuştu.

Erken teşhiste endoskopinin önemi
Hastası Cemal Kol’un kendisine mide ve bağırsak şikayetleri ile başvurduğunu dile getiren Opr. Dr. Özlem Karaca Ocak, "Hastamız daha önceleri bağırsağı ile sorunlar yaşamış yaptırdığı muayene sonrası düzelme kaydetmiş. Fakat daha sonraları yaşadığı sağlık sorunlarını yine bu rahatsızlığına bağlamış. Karın ve mide ağrısı ile bize başvurduğunda kendisine yaşı da geri olarak endoskopi uyguladık. Bu uygulama kanser gibi bazı önemli sağlık sorunlarının erken teşhisinde kullanılmaktadır” dedi.

Midesinde yara çıktı
Yapılan ameliyat hakkında bilgi veren Ocak, “Yine kendisine bağırsak ile ilgili yakınmalar ya da bulguların incelenmesinde kolon ve rektum kanseri taramasında kullanılan kolonoskopi yaptık. Yine yemek borusu, mide ve onikiparmak bağırsağının içinin direkt olarak ışık ve kamera yardımıyla gözle incelemek için gastroskopi uyguladık. Hastamızın midesinde yaklaşık 3 cm ebatında yara tespit ettik ve biyopsi yapılmak üzere parça aldık. Yaranın kötü huylu olduğunu tespit ettikten sonra hastamıza tedavi süreci hakkında bilgi verdik. Ameliyat olması gerektiğini bu aşamadayken hastalıktan kurtulabileceğini aktardık. Kendisinin de onayı ile başarılı bir operasyon gerçekleştirdik. Midesi alındı, ince bağırsaktan mide yapıldı ve bu arada mideyi tamamen saran lenf bezlerinden ve yaradan kurtulmuş oldu. Şu an sağlık durumu gayet iyi. Her zaman ifade ediyoruz özellikle kanser vakalarında erken teşhis ve tedavi hayat kurtarmaktadır. Kendinizi ihmal etmeyin, önemseyin, doktor kontrollerinizi sakın ertelemeyin" diye konuştu.

Sağlığına kavuştu
Kendisini uzun zamandan sonra sağlıklı hissettiğini dile getiren Cemal Kol ise, "Mide şikayetlerim üzerine doktorum Özlem Karaca Ocak'a başvurdum. Yapılan muayene sonrası mide kanseri teşhisi konuldu. Başta çok endişelendim fakat doktorumuzun moral veren sözleri beni rahatlattı. Erken dönemde geldiğim için yapılacak olan operasyon ile yeniden sağlığıma kavuşacağımı belirtti. Doktoruma ve ekibine güvendim ve ameliyat olmaya karar verdim. Başarılı bir operasyon oldu. Sanki hiç ameliyat olmamış gibiyim. Şikayetlerim sona erdi. Kendimi sağlıklı hissediyorum. Doktorumuzun da verdiği tavsiyelerle inşallah böyle bir sorunla karşı karşıya kalmayacağım. Bu anlamda doktorum Özlem hanıma ve ekibine çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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