Dr. Şişli: “Kovid döneminde hamileler grip aşısını ihmal etmemeli”

Hamilelikte grip aşısı hakkında bilgiler veren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzm. Dr. Öğr. Üyesi Tolga Şişli, “Gebelik sürecinde annesine grip aşısı yapılan bebeklerin aylar boyunca grip mikrobuna karşı bağışıklığa sahip olduğunun görülmüştür. Bu nedenle Sonbahar gibi salgının aktif olduğu dönemlerde grip aşısı gebelere mutlaka tavsiye edilmektedir” dedi.

Liv Hospital Samsun Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzm. Dr. Öğr. Üyesi, Gebelik döneminde grip aşısı olup olmama konusunda anne adaylarının her zaman için kafasında yer eden önemli soru işaretlerinden biri olarak öne çıktığını söyledi. Gebelerdeki zor durumlardan biri olan akut solunum yolları enfeksiyonunun hamilelik sürecini problemli hale getirdiğini belirten Dr. Tolga Şişli, Grip aşısının gebeleri solunum yolu enfeksiyonundan direkt olarak koruyan en etkili yöntemdir” diye konuştu.



“Yüksek ateş bebeğin omurga gelişimini etkiliyor”

Havaların soğumasıyla grip vakalarının yaygınlaştığını ve hamileleri olumsuz etkilediğini vurgulayan Dr. Şişli, “Hamilelik sürecinde gribe karşı önlem almak çok önemlidir. Gebelik sürecinde kalp ve dolaşım sistemi değiştiği için vücuttaki bağışıklığın azalması nedeniyle grip daha ağır seyretmektedir. Annedeki olumsuz sağlık süreci, bebeği de olumsuz etkilemektedir. Örneğin, grip dolayısıyla yaşanan yüksek ateş, bebeğin omurga gelişimini de etkiler. Yapılan araştırmalara göre, gebelik sürecinde grip aşısı yapılan bebeklerin aylar boyunca grip mikrobuna karşı bağışıklığa sahip olduğu görülmüştür. Gebeliğin herhangi bir döneminde yapılan aşının hiçbir şekilde problem oluşturduğu gözlemlenmemiştir. Özellikle sonbahar gibi salgınla birlikte Covid19’un aktif olduğu bir dönemde grip aşısı gebelere mutlaka tavsiye edilmektedir ve kesinlikle hiçbir yan etkisi yoktur. Kovid19 döneminde mutlaka grip aşısı yaptırılmalıdır” şeklinde konuştu.



“38.5 derece ve üzeri tehlikeli”

Grip şikayetiyle doktora ne zaman başvurulması gerektiği konusunda da bilgiler Şişli, “Bir gebe gripten şüphelendiği anda mutlaka doktoruna başvurulmalıdır. Özellikle yüksek ateş görüldüğünde geç kalınmamalıdır. 38.5 derece ve üzeri, yüksek ateş olarak kabul edilmektedir. Gebelik döneminde ilaç kullanımı sağlıklı olmadığı için hastalık öncesi önlemler alınmalı; belirti başladığında da hızlıca tedavi altına alınmalıdır. Enfeksiyon ağır seyrettiği durumlarda bebek tehlikeye gireceği için mutlaka hastalığa müdahale edilmelidir” ifadelerini kullandı.

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