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Sürücü kursu ücretlerine yüzde 12 zam Bin 535 TL olan B sınıfı sürücü kursu taban ücreti bin 720 TL oldu

İHA

Sürücü kursu ücretlerine yüzde 12 zam Bin 535 TL olan B sınıfı sürücü kursu taban ücreti bin 720 TL oldu

Karadeniz Sürücü Kursları Dernek Başkanı Hasan Guda, Samsun’da sürücü kursu ücretlerine yüzde 12 oranında zam yapılacağını söyledi.
Her yıl 1 Ocak itibariyle uygulanan sürücü kursları zam tarifesi Samsun’da belli olmaya başladı. Valilik, sürücü kursu dernekleri, ticaret ve sanayi odası ile milli eğitim müdürlüğü temsilcilerinin yer aldığı komisyon, 2021 yılında uygulanacak sürücü kursu tarifesine yüzde 12 oranında zam yapmayı kararlaştırdı. Yapılan zammın ardından bin 535 TL olan B sınıfı sürücü kursu ücreti bin 720 TL’ye çıkacak. Sürücü kursları bu fiyatların altında öğrenci kaydı yapamazken, bin 720 TL üstüne öğrenci kaydı yapabilecekler.

“2021’de sürücü kursu ücreti 185 TL artacak”
Yapılacak zam öncesi açıklamalarda bulunan Hasan Guda, “Sürücü kursları ücretleri her yıl 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere valilik, ilçe milli eğitim müdürlükleri, sürücü kursları dernekleri ile ticaret ve sanayi odası tarafından kurulan komisyon ile belirlenir. Belirlenen fiyat taban fiyattır. Geçen yıl B sınıfı için taban fiyat bin 535 TL’ydi. Yarın kesinleşecek kararın ardından sürücü kursu ücretlerine yüzde 12’lik zam gelecek. Belirlenen fiyatın altında kimse ücret alamayacak, üst limitti ise sınır yok. 2021 1 Haziran’a kadar KDV oranı yüzde 1’dir, 1 Haziran’dan sonra ise KDV oranı yüzde 8 olarak devam edecek. Komisyonda yüzde 20 ve yüzde 15 zam talepleri vardı. Valilik ise yüzde 12’de yani enflasyon oranında zam yapılmasını uygun gördü. Bu da fena olmadı. Geçen yıla oranla 185 TL bir zam oldu” dedi.

“Birebir direksiyon eğitimleri yasak”
Sürücü kurslarının korona virüsü sürecinde yaşadığı sıkıntılardan da bahseden Guda, şunları söyledi:
“15 Kasım itibarıyla eğitimöğretime ara verildi. Sadece direksiyon sınavları yapılıyor. Adayları tekrar çalıştırma şansımız yok. Birebir eğitim bakanlık tarafından yasaklandı. Teorik derslerde trafik, motor, sağlık ve ilkyardım uzaktan eğitim başlayacak. Direksiyon eğitimine bu süreçte müsaade edilmiyor. Rehabilitasyon merkezlerine izin veriliyor. Uçakta 150 kişi seyahat edebiliyor ama bize ve pilot eğitimlerine izin verilmiyor. Önceden 1 araçta 12 kişi sınav olabiliyordu. Bu sayı 8’e düştü. Her kurumdan ilçe için 2 araç sınava alıyorlar. Normalde 24 adayı sınava sokmamız gerekirken, 16 adayı sınava sokuyoruz. Bu da bizleri zor durumda bırakıyor. Gerekli her türlü tedbiri almak kaydıyla birebir direksiyon eğitimlerinin başlaması konusunda mecliste de bir çalışma yürütülüyor.”

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