Başkan Sandıkçı: “Son vaka görülene kadar yanlarındayız”

Salgın ile mücadele konusunda adından söz ettiren Canik Belediyesi, ilçede bulunan hastaneler, sağlık ocakları, Kızılay Kan Merkezi, ilçe sağlık müdürlüğü ve eczanelerde görev yapan sağlık çalışanları için LÖSEV’in kendi yetiştirdiği mandalinalardan alarak pandemi sürecinin kahramanlarına dağıttı.

Kovid19 Mücadele ve Destek Birimini kurarak salgın ile mücadeleyi en üst seviyede devam ettiren Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ikinci dalganın yaşandığı bu günlerde örnek bir uygulamaya imza atarak, LÖSEV’in kendi ürettiği mandalinalardan alım yaparak sağlık çalışanlarına ulaştırdı. Sandıkçı, “Attığımız her adıma büyük önem veriyoruz. Her adımın bir katkı sağlaması için ince eleyip sık dokuyoruz. LÖSEV ülkemizde önemli bir kurum. Önemli hizmetler veriyor. Sağlık çalışanlarımız bizim gerçek kahramanlarımız. Bu zorlu süreçte hem LÖSEV’e destek olmak hem de sağlık çalışanlarımız için başlattığımız uygulamaya ilk adımımızı atmış olduk” dedi.



“Son vaka görülene kadar yanlarındayız”

Her zaman sağlık çalışanlarının yanında olduklarının altını çizen Başkan Sandıkçı, şunları söyledi:

“Gerçekten olağanüstü şartların yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Her açıdan hayatı ve yaşam sürecimizi etkileyen bu virüsten ancak birlikteliğimizi koruyarak güzel günleri tekrar geri getirebiliriz. Geçtiğimiz günlerde de sağlık çalışanlarımızla ilgili teyakkuz halinde olacağımı söylemiştim. Onlar bu zorlu viraja sadece mesleklerini değil yüreklerini de koyarak bizim için inanılmaz bir mücadele veriyorlar. Biz de onlar için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Canik Belediyesi Kovid19 Mücadele ve Destek Birimi ilçemizde görev yapan sağlıkçılarımız için özel uygulamalar yapmaya devam edecek. Son vaka görülene kadar bütün gücümüzle vatandaşımızın ve sağlık çalışanlarımızın yanında olacağız.”

