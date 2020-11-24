Salgında ağız ve diş sağlığında dikkat edilmesi gereken hususlar

– Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yenisey, “Evimizi nasıl temizliyorsak, aynı şekilde dişlerimizde de hiçbir yüzeyinde birikinti kalmayacak şekilde temizlenmesi gerekiyor” dedi.

Diş hastanelerinin acil olmadığı sürece yeni hasta kabul etmemesi, vatandaşların ağız ve diş sağlıklarını koruyabilmeleri için kendi önlemlerini almalarının önemini artırdı. Korona virüsün en önemli bulaşma alanlarından birisinin ağız yolu olduğu uzmanlar tarafından belirtiliyor.

Ağız sağlığında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi veren Prof. Dr. Murat Yenisey, “Hastalarımızın ağız ve diş sağlıklarını koruyabilmeleri için yapmaları gereken temel uygulamalar var. Bu temel uygulamaların başında günde en az 2 kere üçer dakikada diş fırçalama alışkanlığı kazandırmalıyız. Bunun yanında ağzımızda gizli saklı köşeler var. Dişlerin birbirine temas ettiği kontak alanları dediğimiz. Bu alanların temizlenmesi için diş ipliği kullanımının bir düstur haline gelmesi gerekiyor. Bu uygulamalar tabi sağlıklı ağızlarda diş çürüğünün oluşmaması açısından temel kuralımız. Çürüğü olan diş eti hastalığı olan ağızlarda da bunların birebir uygulanması gerekiyor. Bunlar temel olarak bizim için ve hasta için yeterli. Diş fırçalamanın süresi geçiştirilmeyecek şekilde olması gerekiyor. Evimizi nasıl temizliyorsak, aynı şekilde dişlerimizin de de hiçbir yüzeyinde birikinti kalmayacak şekilde temizlenmesi gerekiyor” diye konuştu.



Diş macunu ve ağız gargaraları virüse karşı etkili

Diş macunu ve gargaralarının içeriklerinde bulunan maddelerin ağız dezenfeksiyonu açısından öneminden bahseden OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Umur Sakallıoğlu, “Diş macunlarında özellikle dezenfektan maddelerin içeriğinde bulunan deterjanlar mevcut. Dolayısıyla düzenli olarak ağız ve diş sağlığı bakımını yapan kişilerde sadece fiziksel olarak değil, kimyasal olarak da virüsle mücadele etme imkânımız var. Özellikle klorheksidin içerikli gargaraların ağız ve diş sağlığı açısından öneririz. Klorheksidin özellikle antiviral etkisi kanıtlanmış. Günlük ağız bakımına ek olarak klorheksidin içerikli gargaralarında kullanılması virüsün ağız ortamında sayısını azaltacak bir faktör” şeklinde konuştu.

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