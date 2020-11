Vezirköprü´nün simgesi yassı semaverin son ustası

Zeynep Irmak ÖCAL- Hakan AKGÜN/VEZİRKÖPRÜ (Samsun), (DHA) - SAMSUN´un Vezirköprü ilçesine özgü, coğrafi işaret tescili alan yassı semaveri artık tek bir usta yapıyor. Bakırcılar Çarşı´nda dükkanı bulunan ve yassı semaver imalatının son ustası olan Sebahattin Aktaş (36), dede yadigarı mesleği yaşatmak için çalışıyor.

Vezirköprü ilçesinin Bakırcılar Çarşısı´nda imalatı yapılan yassı semaverin son ustası, zamana karşı direniyor. Bakır, bronz ve pirinç levhalarla oluşturulan semaverler, ilçedeki hemen her evde bulunuyor. Vezirköprü´den başka bir yerde imalatı yapılmayan, ilçenin simgesi haline gelen ve coğrafi işaret tescili alan yassı semaverler ise teknolojiye direniyor. Geçmişte 35 ustanın bulunduğu Bakırcılar Çarşısı´nda, şimdi sadece bir yassı semaver ustası var. Dededen kalma mesleğin son temsilcisi olan Sebahattin Aktaş, bu işin bitmemesi için 36 parçadan oluşan ve tamamen el işçiliğiyle yapılan yassı semaver imalatına devam ediyor.

`VEZİRKÖPRÜ´DEN BAŞKA YERDE BULAMAZSINIZ´

Yaş itibarıyla mesleği sürdüren son usta olduğunu anlatan Sebahattin Aktaş, "Vezirköprü tamamen köyleriyle geçinen bir ilçedir. Özellikle yaz aylarında piknik sezonunun başlamasıyla birlikte semaver kullanımı da artıyor. Kışın ise Vezirköprü´de köyler fazla olduğu için ve bu köylerde doğal gaz bulunmadığından dolayı soba imalatı ve tamiri yaparak geçiniyoruz. Semaver şu an çoğunlukla fabrikalarda üretiliyor. Ben, kendi imalatım olan Vezirköprü´ye özgü, patentli, coğrafi işaretli yassı semaver imalatı yapıyorum. Bu yassı semaverleri, Vezirköprü´den başka bir yerde bulamazsınız" dedi.

`SANAT ÖLMESİN, DİYE MESLEĞE DEVAM EDİYORUM´

Semaverin 36 parçadan oluştuğunu belirten Aktaş, "Tamamen el işçiliği gerektiren bir iş. Bu nedenle bir usta günde en fazla 4 semaver yapabilir. 4 semaverle geçim sağlamak zor olduğundan çoğu usta bu işi bıraktı. Ben sanat ölmesin diye bu mesleğe devam ediyorum fakat başka işler de yapıyorum. Sadece semaver satışıyla geçinmek olmuyor. Mesleği bırakan ustalar bu mesleğe isteseler tekrar başlarlar fakat böyle bir istekleri yok. Yassı semaverlere talep oluyor, nadir bulunan, paslanmayan ve uzun ömürlü ürünler yapıyorum. Müşterilerde uzun ömürlü semaver talep ettikleri için bizden ürün alıyorlar. Ekonomik durumlardan kaynaklı satışlar zaman zaman etkileniyor, şu an işler iyi durumda" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Samsun / Vezirköprü Zeynep Irmak ÖCAL,Hakan AKGÜN

2020-11-24



