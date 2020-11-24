Samsun'da kaçak tütün operasyonu

Samsun'da bir depoya baskın düzenleyen polis, paketler halinde kaçak tütün ele geçirdi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Balaç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) Müdürlüğü ekipleri, alınan bilgiler doğrultusunda Y.A.'ya ait depoya baskın düzenledi. Depoda yapılan aramada, 2 bin 300 adet 1 kiloluk orijinal olmayan bandrollü paket tütün ve 255 adet 100 gramlık sahte bandrollü paket tütün ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Y.A. hakkında "5607 sayılı Yasa'ya muhalefetten" yasal işlem başlatıldı.

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