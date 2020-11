Başkan Topaloğlu, Şehit Öğretmen Vural Akdeniz’i kabri başında andı

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Aktepe İlkokulu’nda PKK’lı teröristlerce şehit edilen Sınıf Öğretmeni Vural Akdeniz’i '24 Kasım öğretmenler Günü’nde unutmayarak, kabri başında dualarla andı.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “Aziz Şehidimiz Vural Akdeniz’e, terör saldırısında ve vazife sırasında kaybettiğimiz şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Başkan Topaloğlu, “Geleceğimizi büyük bir özveriyle inşa eden öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, bu mukaddes görevi ifa eden fedakâr öğretmenlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Türk gençliğinin ruhen, fikren, ahlaken ve vicdanen iyi yetişmesi, kendisini tüm benliği ile öğrencilerine adayan öğretmenlerden geçmektedir. Öğretmenlerimiz sayesinde vatanını, milletini seven bilgili genç nesillerin yetişeceğine inancım her zaman tamdır. Bu vesile ile tüm öğretmenlerimize saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.

Kabir ziyaretine İl Milli Eğitim Şube Müdürü Caner Can Koç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol da katıldı.

