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Samsun Valiliği’nden ruhsat uyanıklığına geçit yok Samsun’da yeni korona virüsü tedbirleri

İHA

Samsun Valiliği’nden ruhsat uyanıklığına geçit yok Samsun’da yeni korona virüsü tedbirleri

Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, faaliyetine saat kısıtlaması getirilen veya faaliyeti geçici olarak durdurulan işletmelerin, yeni ruhsat değişikliğine ya da mevcut ruhsatlarına tali faaliyet alanı işletmelerine yasak getirdi.
Samsun Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun ruhsat değiştirerek faaliyetlerine devam eden işletmeler hakkında aldığı yeni tedbirleri açıkladı. Kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak Samsun’da faaliyet gösteren çeşitli iş kollarındaki işletmelerin faaliyetleriyle ilgili de çalışma saati kısıtlaması ya da faaliyetlerinin durdurulması şeklinde vatandaşların salgından korunmasına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınıyor.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 24 Kasım tarihli ve 129 sayılı kararıyla; korona virüsü (Kovid19) salgını ile mücadelede, toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonun sağlanması, fiziki mesafenin korunması ve hastalığın yayılım hızının kontrol altına alınması amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Kovid19 Bilimsel Danışma Kurulu’nun önerileri doğrultusunda birçok tedbir alınarak uygulamaya geçirildi.
Samsun Valiliği ruhsat değiştirerek faaliyetlerine devam eden işletmeler hakkında alınan tedbirleri yayımladığı basın açıklaması ile duyurdu. Samsun Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Son zamanlarda ilimizde faaliyetlerine saat kısıtlaması getirilen veya faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan iş kollarındaki işletmelerin, Kovid19 salgını sürecinde faaliyet konularıyla ilgili ruhsatlarında değişikliklere gittikleri ya da mevcut ruhsatlarına tali faaliyet alanı işleterek önceki faaliyetlerine devam ettikleri belirlenmiş ve konuyla ilgili Kurulumuzca yeni karar alınması gerekliliği doğmuştur. Bu kapsamda; ilimizde faaliyetine saat kısıtlaması getirilen veya faaliyeti geçici olarak durdurulan işletmelerden, bu karar tarihinden sonra ruhsat değişikliği yapan ya da mevcut ruhsatlarına tali faaliyet alanı ekleten işletmelerin, bu karar tarihi öncesinde aldıkları ruhsatlarda belirtilen faaliyet alanına göre değerlendirilmesine karar verilmiştir. Ayrıca bu kararın yayınlanma tarihinden sonra ilimizde faaliyetine saat kısıtlaması getirilen veya faaliyeti geçici olarak durdurulan işletmelerin, ilgili birimlerce, yeni ruhsat değişikliğine ya da mevcut ruhsatlarına tali faaliyet alanı işletmelerine izin verilmemesine, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına karar verilmiştir. Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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