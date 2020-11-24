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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

OMÜ'den iş birliği protokolü

İHA

OMÜ'den iş birliği protokolü

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ve Türkiye Maarif Vakfı arasında ulusal ve uluslararası alanda örnek ve sağlıklı bir iş birliği modelinin hayata geçirilmesi için iş birliği protokolü imzalandı.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü'nde gerçekleştirilen törende iş birliği protokolünü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ve Vakıf Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün imzaladı.
İmzalan protokolle kurulacak iş birliklerinde eğitim faaliyetlerinin mümkün olduğu ölçüde karşılıklı desteklenmesi, Türkçe eğitimin ve Türk kültürünün yaygınlaştırılması, dil eğitimine ilişkin karşılıklı tecrübe ve bilgi birikiminin paylaşılması ve akademik araştırmaların desteklenmesi amaçlanıyor. Eğitim programlarının oluşturulması ve zenginleştirilmesi, ortak araştırmageliştirme çalışmalarının düzenlenmesi, müfredat ve materyal temini, uzaktan eğitim sistemleri alt yapısının kurulumuna destek verilmesi, uluslararası öğrenci programlarını ve öğrenci hareketliliğini güçlendirecek programların düzenlenmesi ve vakfın faaliyet gösterdiği ülkelerde, öğrencilerin Türkiye’de yükseköğretime yönlendirilmesine yönelik konular yapılacak iş birlikleri arasında bulunuyor.
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın özellikle üzerinde durduğu, vakıf tarafından yönetilen eğitim kurumlarında mezun olan başarılı öğrencilerin gerekli başvuru koşullarını sağladıktan sonra eğitimlerine üniversitenin lisans ve lisansüstü programlarda devam etmelerine öncelik sağlamak, vakıf okullarında görev alan öğretmen ve idarecilere üniversitenin imkânları ölçüsünde eğitim ve staj desteği verilmesi, bilgi ve belge paylaşımı, vakfın faaliyet gösterdiği ülkelerde üniversitenin uluslararası iş birliği projeleri gerçekleştirilmesinin kolaylaştırılması, üniversitenin, vakfın yurt içi ve yurt dışındaki personeli için organize ettiği hizmet içi eğitim çalışmalarına akademik destek sağlaması ve ülkemizin kültürel özgünlüklerinin korunması için yapılacak çalışmaların desteklenmesi maddelerinin altı çizildi.
Rektör Prof. Dr. Ünal ve Vakıf Başkanı Prof. Dr. Akgün, protokolle metne bağlanan iş birliğinden duydukları memnuniyetlerini ifade ettiler. İmza töreni karşılıklı hediye takdimi ile son buldu.

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