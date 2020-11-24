Parkta bıçaklanan şahsın yalanını polis ortaya çıkardı

Samsun'da işten evine giderken parkta bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişinin bıçaklandığı yerin farklı bir ilçe olduğunu ve bıçaklayanların da yabancı uyruklu olmadığını polis ortaya çıkardı.

Edinilen bilgiye göre, pastanede çalışan T.K.(25) parkta bıçaklanmış halde arkadaşı tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan T.K. kendisinin Canik ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan Emine Kefeli Parkı'nda bakışma yüzünden Suriye uyruklu 3 kişinin saldırarak bıçakladığını ileri sürdü.

Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri yaptıkları araştırmada T.K.'nin doğru söylemediğini ve kendisini Suriyelilerin değil, tanıdığı ve olay öncesi telefonla konuşup buluştuğu R.M.'nin bıçakladığını, bıçaklama olayının da İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Kadıköy Parkı'nda meydana geldiğini ortaya çıkardı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.