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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Cemil Deveci: “Eğitime daha fazla önem vermeliyiz”

İHA

Başkan Cemil Deveci: “Eğitime daha fazla önem vermeliyiz”

24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Samsunlu kadınlar tarafından gerçekleştirilen buluşmada konuşan ve 24 Kasım’ın Türkiye’de aydınlanma hareketinin başladığı gün olduğunu belirten Başkan Deveci, “Mustafa Kemal Atatürk, hem iyi bir savaşçı, hem iyi bir lider hem de büyük bir eğitimcidir” dedi.
Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci Samsunlu kadınların Atakum Kültür ve Eğlence Merkezi’nde gerçekleştirdiği buluşmaya katıldı. 24 Kasım 1928’in Türkiye’de aydınlanma hareketinin başladığı gün olduğunu belirten Başkan Cemil Deveci, “Bugün önemli bir gün. Cumhuriyeti taçlandıran, cumhuriyeti bugünlere taşıyan sürecin, politikaların başlatıldığı ve ilk adımının atıldığı gündür. Bugün millet mekteplerinin açıldığı, onun genel başkanlığını ve Başöğretmenliğini Mustafa Kemal Atatürk’ün kabul ettiği gündür. Mustafa Kemal Atatürk, hem iyi bir savaşçı, hem iyi bir lider hem de büyük bir eğitimcidir. Nereden biliyorum? Ankara’nın yakınında düşman askerleri var, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kayseri’ye taşınmak isteniyor. Ordusunun başındaki Mustafa Kemal bırakıyor orduyu geliyor Ankara’ya. Eğitim Şura’sını topluyor. Savaşı kazanacağından emin. Türkiye’nin bağımsızlığını kazanacağından ve geleceğinden emin. Türkiye’nin nasıl yapılandırılmasına ilişkin ya da kuracağı sistemin ne üzerine dayandıracağına ilişkin kararları var. Onun da birinci ve temel unsuru eğitim. O gün, Türkiye’nin geleceği için Eğitim Şurası’nı topluyor. Böyle bir lideri var Türkiye’nin, böyle lideri var Anadolu coğrafyasında yaşayan bizlerin” diye konuştu.

‘Geleceğimizde kadınlar belirleyici olacak’
Anadolu toplumunun dünyadaki ayrıcalıklı medeniyetlerden biri olduğunu vurgulayan Başkan Deveci, “Dünyanın en güçlü ve farklı ulusal kurtuluş mücadelesini savaşıp kazanmış bir milletiz. Geride bıraktığımız ve bundan sonraki yüzyılın lideri o. Biz değil tüm dünya liderlerinin kabul ettiği yüzyılın lideri olarak kabul edilen Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün cumhuriyetinin savunucularıyız. Onun bize emanet ettiği nitelikte çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmayı azmetmiş ve onun kurup bize bıraktığı ülkenin yurttaşlarıyız. Atatürk’ün, ‘Benim iki büyük eserim var’ dediği eserlerin biri cumhuriyet. Onun da ilkelerinin taşıyıcı unsuru eğitim politikasının ve eğitimcilerinin temelini aldığı 24 Kasım. Ulusal Kurtuluş Savaşı’nda sırtında top ve mermi taşıyan, bir kolunda çocuğu bir kolunda cephaneyi taşıyan kadro var, ama bugün eksiğiz. Cumhuriyeti; bugüne bize emanet edildiği şartlarda getiremedik. Cumhuriyeti hak ettiği noktaya taşıyabilmek için eğitime daha fazla önem vermemiz gerekiyor. Eğitim de anne ile başlıyor. Kadının öne çıkması bu ülkenin geleceği için çok önemli. Samsunlu kadınlar, ilk adım kentinin anneleri bu konuda çok bilinçli. Ulusal Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi yine geleceğimizde kadınlar belirleyici olacak” şeklinde konuştu.

‘Öğretim evde anne babayla başlıyor’
CHP Kadın Kolu Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Füsun Sökmez ise “19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlatan, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’e sevgi saygı ve minnetimi sunuyorum. 1928’de kendisine Başöğretmenlik unvanı verildi ve bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak kutlanmaya başlandı. Çeşitli ülkelerde farklı tarihler var. Bizim için önemli olan kıymet bilmek, değer bilmek, olması gereken hakların oluşturulmasını sağlamak. Her alanda olduğu gibi öğretmenlerimizin hakları da bizim için çok önemli. Eğitim ve öğretim bir bütünün parçası. Öğretim evde anne babayla başlıyor. İlk öğreticilerimiz anne babalarımız oluyor. Eğitime geçildiğinde ise ilk ellerini tuttuklarımız öğretmenlerimiz. Bütün öğretmenlerimize sevgi ve saygılarımı sunuyor, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” dedi.
CHP Samsun İl Kadın Kolu Başkanı Nazan Güneysu, “Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyoruz. Onun bize bıraktığı Türkiye Cumhuriyeti’ni geleceğe taşıyabilmek için eğitim sistemimizde öğretmenlerin yaşadığı sorunların çözülmesi gerekiyor. Meslek Kanunu olmayan, ek iş yapmak zorunda kalan, yoksulluk sınırı altında yaşam mücadelesi veren, sözleşmeli ve ücretli hizmete zorlanan öğretmenler kapsamlı bir düzenlemeye ihtiyaç duyuyor” ifadelerini kullandı.
Buluşmaya Başkan Deveci’nin eşi Av. Gülay Deveci; CHP Atakum İlçe Kadın Kolu Başkanı Emine Kandemir, CHP Bafra İlçe Kadın Kolu Başkanı Leyla Demir de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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