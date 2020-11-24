OMÜ Vakıf Koleji'nde Öğretmenler Günü Rektör Ünal: " Öğretmenler toplumlarda vazgeçilmez bir göreve sahiptir"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

OMÜ Vakıf Koleji'nde Öğretmenler Günü Rektör Ünal: " Öğretmenler toplumlarda vazgeçilmez bir göreve sahiptir"

İHA

OMÜ Vakıf Koleji'nde Öğretmenler Günü Rektör Ünal: " Öğretmenler toplumlarda vazgeçilmez bir göreve sahiptir"

Öğretmenler Günü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı Koleji’nin Geleneksel Etkinliği ile kutlandı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Vakfı Koleji’nde düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliğinde Prof. Dr. Yavuz Ünal öğretmenlerle buluştu. Okulun bahçesinde yeni korana virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Sancak, OMÜ Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İlhan Aksoy ve Okul Müdürü Kemal İlyas Sağır da katıldı. Etkinlikte konuşma gerçekleştiren Rektör Ünal Yavuz, “Birbirimize karşı toleranslı bakış açımızı, hoşgörümüzü güçlendirecek ve topluma katkı sağlayacak nesilleri yetiştiren öğretmenlerimizin, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Öğretmenler toplumlarda vazgeçilmez bir göreve sahiptir. Öğretmenlere yönelik algı değersizleşirse millet birçok değerini kaybetmiş demektir. Öğretmenlik görevini ifa edenler milletin geleceğini, ufkunu belki de insanlığın geleceğini şekillendirmekte ve yarınlarımızı belirlemektedir” dedi.

“Öğretmenlik sadece bir iş olarak görülmemeli”
Etkinlikte görevine yeni başlayan öğretmenlere tavsiyelerde bulunan Rektör Ünal, “Öğretmenliğin sadece bir iş olarak değil bunun ötesinde aşkla bağlanılması gereken bir meslektir. Öğretmenlerin ektiği tohumların yeşerdiğini belki bugün göremeyebiliriz. Gelecek nesillerin öğretmenlerin elinde inşa edileceğine inanç tamdır” diye konuştu.
OMÜ Vakfı Koleji'nden beklentilerini dile getiren Ünal, “Alt birimde üretim yapan değil de doğrudan üniversiteyi insan kaynağı açısından besleyen bir okul olmasını arzu ediyorum. Bilim konusunda öncü olan metodoloji konusunda kendisine özgü perspektif geliştirebilen; hatta ürettiği birçok materyali ve yöntemi ihraç eden okul, öğretmen ve sistem bekliyorum” şeklinde konuştu.

24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliğinin devamında Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, anaokulu öğrencilerine hediye sunumu gerçekleştirdi ve anaokulu öğrencileriyle birlikte günün anısına hazırlanan pastayı kestikten sonra OMÜ Vakıf Koleji öğretmenlerine çiçek takdim etti. Etkinlik sonunda Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, OMÜ Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İlhan Aksoy’u, Okul Müdürü Kemal İlyas Sağır’ı ve öğretmenleri okul adına yaptıkları çalışmalardan dolayı tebrik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Cemil Deveci: “Eğitime daha fazla önem vermeliyiz”
YEREL HABERLER Başkan Cemil Deveci: “Eğitime daha fazla önem ...
Samsun'da kış lastiği zorunluluğu Samsun’da kışın alınacak tedbirler toplantısı
YEREL HABERLER Samsun'da kış lastiği zorunluluğu Samsun’da kışın ...
Rüzgarda apartmanın dış cephe kaplamasının düşme anı kamerada
YEREL HABERLER Rüzgarda apartmanın dış cephe kaplamasının düşme anı ...
Havza'da öğretmenler unutulmadı
YEREL HABERLER Havza'da öğretmenler unutulmadı
Bıçaklı gaspçılar marketi soyamadan kaçtı
YEREL HABERLER Bıçaklı gaspçılar marketi soyamadan kaçtı
Samsun'da pandemi kurallarına uymayan 250 kişi hakkında soruşturma başlatıldı
YEREL HABERLER Samsun'da pandemi kurallarına uymayan 250 kişi ...
Parkta bıçaklanan şahsın yalanını polis ortaya çıkardı
YEREL HABERLER Parkta bıçaklanan şahsın yalanını polis ortaya ...
Samsun'da panelvan minibüs viyadükteki bariyerlere çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da panelvan minibüs viyadükteki bariyerlere ...
Müdür Esen: “İnsanlığın en masum yanını işleyen öğretmendir”
YEREL HABERLER Müdür Esen: “İnsanlığın en masum yanını işleyen ...
Samsun'da uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişiye gözaltı
Başkan Deveci: “AtaÇocuk Anaokulu’nun ikinci şubesi yolda” Başkan Cemil Deveci’den 24 Kasım’da vefa ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Deveci: “AtaÇocuk Anaokulu’nun ikinci şubesi ...
OMÜ'den iş birliği protokolü
YEREL HABERLER OMÜ'den iş birliği protokolü
Yüksel Yıldırım’ın tedavisine hastanede devam ediliyor
YEREL HABERLER Yüksel Yıldırım’ın tedavisine hastanede devam ...
DOKAP’tan Havza’ya destek Başkan Özdemir’den DOKAP’a ziyaret
YEREL HABERLER DOKAP’tan Havza’ya destek Başkan Özdemir’den DOKAP’a ...
Korona riskli vatandaş tramvaya binerken yakalandı
YEREL HABERLER Korona riskli vatandaş tramvaya binerken yakalandı
Memur-Sen sağlıkta tercihini yaptı
YEREL HABERLER Memur-Sen sağlıkta tercihini yaptı
İlkadım'dan evlerde izolasyonda olanlara sıcak yemek Başkan Demirtaş: “İlkadımlılar yalnız değilsiniz, yanınızdayız”
YEREL HABERLER İlkadım'dan evlerde izolasyonda olanlara sıcak ...
Samsun Valiliği’nden ruhsat uyanıklığına geçit yok Samsun’da yeni korona virüsü tedbirleri
YEREL HABERLER Samsun Valiliği’nden ruhsat uyanıklığına geçit ...
Canik’te can dostlar emin ellerde
YEREL HABERLER Canik’te can dostlar emin ellerde
Başkan Topaloğlu, Şehit Öğretmen Vural Akdeniz’i kabri başında andı
YEREL HABERLER Başkan Topaloğlu, Şehit Öğretmen Vural Akdeniz’i ...
Sokakta bulunan yaralı kedi hayata tutundu
YEREL HABERLER Sokakta bulunan yaralı kedi hayata tutundu
Bacakları felç olan köpek yürüteçle hayata tutundu French bulldog cinsi Kara Şimşek arka bacaklarına takılan yürüteç sayesinde diğer köpeklerle koşup oynamaya başladı
YEREL HABERLER Bacakları felç olan köpek yürüteçle hayata ...
Samsun'da kaçak tütün operasyonu
YEREL HABERLER Samsun'da kaçak tütün operasyonu
İHL’de 24 Kasım Öğretmenler Günü
YEREL HABERLER İHL’de 24 Kasım Öğretmenler Günü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X