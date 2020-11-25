Memur-Sen Kadın Komisyonu: “Şiddet virüsünün aşısı örgütlü mücadeledir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Memur-Sen Kadın Komisyonu: “Şiddet virüsünün aşısı örgütlü mücadeledir”

İHA

Memur-Sen Kadın Komisyonu: “Şiddet virüsünün aşısı örgütlü mücadeledir”

Samsun MemurSen Kadın Komisyonu, "Zihinleri enfekte ederek kuşaktan kuşağa aktarılabilen şiddet virüsüne karşı mücadele bütünsel ele alınmalı ve örgütlü mücadele ile yürütülmelidir" açıklamasında bulundu.
Samsun MemurSen Kadın Komisyonu "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” dolayısıyla bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Başta şiddete karşı koyamayacak durumda olan çocuklar, yaşlılar ve kadınlar olmak üzere şiddet bütün toplumu tehdit eden kötü bir olgudur. Şiddet; dil, din, ırk, sınıf, etnisite, mezhep, cinsiyet ayırt etmemektedir. Güçlünün zayıfa karşı uyguladığı, insan onurunu zedeleyen şiddet, bazen yaşam hakkını ihlaline varacak boyutta yıkıcı sonuçlar doğurmaktadır. Savaşlardan, mülteci kamplarının ağır şartlarından, ücret adaletsizliğinden, çalışma ortamındaki eşitsizliklerden, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmamasından, sosyal dejenarasyondan, yoksulluktan ve aile içinde meydana gelen şiddetten en ağır şekilde kadın ve çocuklar etkilenmektedir. Dünya genelinde sayıları 60 milyonu bulan sığınmacı/mülteciler insan onurunu dikkate almayan yasalar ve uygulamalar nedeniyle ağır şartlar altında yaşamlarını sürdürmekte, bu ağır koşullardan da en fazla kadınlar ve çocuklar etkilenmektedir. Türkiye’deki göçmen kadınların yaşamlarının, onurlarının ve emeklerinin korunması tüm siyasi mülahazaların üstünde insani bir görevdir. Kadına şiddete karşı politikaların geliştirilmesinde ve uygulanmasında emek örgütlerinin önemi tartışmasızdır. Emek örgütleri; şiddet bakımından yüksek riskli meslek gruplarının belirlenmesi, farkındalık çalışmaları yürütülmesi, toplu sözleşme görüşmelerine bu konunun dâhil edilmesi, uygulamaların izleme ve değerlendirmelerinin yapılması, iş yaşamında kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi hususlarında kritik kurumlar ve önemli paydaşlardır. Kadınların karar mekanizmalarında yer alma oranının düşüklüğü ve kariyerlerinde belli bir yerden sonra yükselmelerinin önünde görünmez engellerin çıkması, hem kamuda hem özel sektörde devam etmektedir. Annelik ücret farkı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çözülmesi gereken problemlerdendir. Çalışma yaşamında şiddet, üzerinde ciddiyetle durulması gereken bir iş sağlığı ve güvenliği sorunudur. Çalışma hayatının her aşamasında karşılaşılan yıldırma ve tacizler bir bütün olarak mobbing bağlamında işyerinde şiddet olarak görülmelidir. Bu bağlamda 5. Dönem Toplu Sözleşme tekliflerimizin önemi gün geçtikçe artmaktadır. Başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm emekçilere yönelik saldırıları kınıyor ve kamu iradesini gerekli tedbirleri almaya davet ediyoruz. Başörtülü kadınların kamusal alanda varlığını yasaklayan islamofobik anlayış küreselleştiği oranda, bu çarpık anlayışla emek örgütleri olarak mücadelemizin de küreselleşmesinin gerekliliğine inanıyoruz. Kadına karşı şiddetin karşısında durmak hayatı savunmaktır. Bu savunmanın hakkıyla yapılması için şiddeti cinsiyetler arası değil zihniyetler arası bir çatışma olarak ele almak gerekir. Zihinleri enfekte ederek kuşaktan kuşağa aktarılabilen şiddet virüsüne karşı mücadele bütünsel ele alınmalı ve örgütlü mücadele ile yürütülmelidir. Zira iş hayatında şiddet sonlanmadan toplumsal yaşamda şiddeti azaltmak mümkün değildir. Bu yönüyle işyerlerinde şiddet ve tacizin ortadan kaldırılması için sosyal diyalog mekanizmalarının etkinliği arttırılmalıdır. Çalışma dünyasında şiddet ve tacizle mücadele konusunda küresel ölçekte ivme kazandıracak 190 sayılı İLO sözleşmesi önemlidir. Kapitalizmin ürettiği emek sömürüsünde kadınların ucuz iş gücü olarak kullanılmadığı, emperyalizmin ürettiği savaşlarda kadınların insan ticaretine kurban verilmediği, kadınların toplumsal yaşamda hakları ile korunduğu ve fırsatlara erişimde eşitliği yakaladığı adil bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyoruz" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

OMÜ Vakıf Koleji'nde Öğretmenler Günü Rektör Ünal: " Öğretmenler toplumlarda vazgeçilmez bir göreve sahiptir"
YEREL HABERLER OMÜ Vakıf Koleji'nde Öğretmenler Günü Rektör Ünal: " ...
Başkan Cemil Deveci: “Eğitime daha fazla önem vermeliyiz”
YEREL HABERLER Başkan Cemil Deveci: “Eğitime daha fazla önem ...
Samsun'da kış lastiği zorunluluğu Samsun’da kışın alınacak tedbirler toplantısı
YEREL HABERLER Samsun'da kış lastiği zorunluluğu Samsun’da kışın ...
Rüzgarda apartmanın dış cephe kaplamasının düşme anı kamerada
YEREL HABERLER Rüzgarda apartmanın dış cephe kaplamasının düşme anı ...
Havza'da öğretmenler unutulmadı
YEREL HABERLER Havza'da öğretmenler unutulmadı
Bıçaklı gaspçılar marketi soyamadan kaçtı
YEREL HABERLER Bıçaklı gaspçılar marketi soyamadan kaçtı
Samsun'da pandemi kurallarına uymayan 250 kişi hakkında soruşturma başlatıldı
YEREL HABERLER Samsun'da pandemi kurallarına uymayan 250 kişi ...
Parkta bıçaklanan şahsın yalanını polis ortaya çıkardı
YEREL HABERLER Parkta bıçaklanan şahsın yalanını polis ortaya ...
Samsun'da panelvan minibüs viyadükteki bariyerlere çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da panelvan minibüs viyadükteki bariyerlere ...
Müdür Esen: “İnsanlığın en masum yanını işleyen öğretmendir”
YEREL HABERLER Müdür Esen: “İnsanlığın en masum yanını işleyen ...
Samsun'da uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişiye gözaltı
Başkan Deveci: “AtaÇocuk Anaokulu’nun ikinci şubesi yolda” Başkan Cemil Deveci’den 24 Kasım’da vefa ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Deveci: “AtaÇocuk Anaokulu’nun ikinci şubesi ...
OMÜ'den iş birliği protokolü
YEREL HABERLER OMÜ'den iş birliği protokolü
Yüksel Yıldırım’ın tedavisine hastanede devam ediliyor
YEREL HABERLER Yüksel Yıldırım’ın tedavisine hastanede devam ...
DOKAP’tan Havza’ya destek Başkan Özdemir’den DOKAP’a ziyaret
YEREL HABERLER DOKAP’tan Havza’ya destek Başkan Özdemir’den DOKAP’a ...
Korona riskli vatandaş tramvaya binerken yakalandı
YEREL HABERLER Korona riskli vatandaş tramvaya binerken yakalandı
Memur-Sen sağlıkta tercihini yaptı
YEREL HABERLER Memur-Sen sağlıkta tercihini yaptı
İlkadım'dan evlerde izolasyonda olanlara sıcak yemek Başkan Demirtaş: “İlkadımlılar yalnız değilsiniz, yanınızdayız”
YEREL HABERLER İlkadım'dan evlerde izolasyonda olanlara sıcak ...
Samsun Valiliği’nden ruhsat uyanıklığına geçit yok Samsun’da yeni korona virüsü tedbirleri
YEREL HABERLER Samsun Valiliği’nden ruhsat uyanıklığına geçit ...
Canik’te can dostlar emin ellerde
YEREL HABERLER Canik’te can dostlar emin ellerde
Başkan Topaloğlu, Şehit Öğretmen Vural Akdeniz’i kabri başında andı
YEREL HABERLER Başkan Topaloğlu, Şehit Öğretmen Vural Akdeniz’i ...
Sokakta bulunan yaralı kedi hayata tutundu
YEREL HABERLER Sokakta bulunan yaralı kedi hayata tutundu
Bacakları felç olan köpek yürüteçle hayata tutundu French bulldog cinsi Kara Şimşek arka bacaklarına takılan yürüteç sayesinde diğer köpeklerle koşup oynamaya başladı
YEREL HABERLER Bacakları felç olan köpek yürüteçle hayata ...
Samsun'da kaçak tütün operasyonu
YEREL HABERLER Samsun'da kaçak tütün operasyonu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X