Samsun'da bir kişi evinin önünde ölü bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da bir kişi evinin önünde ölü bulundu

İHA

Samsun'da bir kişi evinin önünde ölü bulundu

Samsun'da bir kişi evinin önünde ölü olarak bulundu.
Olay, Samsun'un 19 Mayıs ilçesinin Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bahri Atik (58) evinin önündeki merdivenlerin olduğu yerde yatar halde bulundu. Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Yapılan kontrolde Bahri Atik'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Atik'in ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Atik'in kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da kavşakta otomobil minibüsle çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da kavşakta otomobil minibüsle çarpıştı: 1 ...
Tüfekle vurulup, patileri kesilen 'Pamuk'un sahibi: Vuran değil de, sahibi ve komşusu suçlu gösteriliyor
YEREL HABERLER Tüfekle vurulup, patileri kesilen 'Pamuk'un sahibi: ...
Samsun'da sokak satıcılarına operasyon: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da sokak satıcılarına operasyon: 6 gözaltı
Samsun’da kış tedbirleri
YEREL HABERLER Samsun’da kış tedbirleri
Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi hizmet kalitesiyle öne çıkıyor
YEREL HABERLER Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi hizmet ...
Memur-Sen Kadın Komisyonu: “Şiddet virüsünün aşısı örgütlü mücadeledir”
YEREL HABERLER Memur-Sen Kadın Komisyonu: “Şiddet virüsünün aşısı ...
OMÜ Vakıf Koleji'nde Öğretmenler Günü Rektör Ünal: " Öğretmenler toplumlarda vazgeçilmez bir göreve sahiptir"
YEREL HABERLER OMÜ Vakıf Koleji'nde Öğretmenler Günü Rektör Ünal: " ...
Başkan Cemil Deveci: “Eğitime daha fazla önem vermeliyiz”
YEREL HABERLER Başkan Cemil Deveci: “Eğitime daha fazla önem ...
Samsun'da kış lastiği zorunluluğu Samsun’da kışın alınacak tedbirler toplantısı
YEREL HABERLER Samsun'da kış lastiği zorunluluğu Samsun’da kışın ...
Rüzgarda apartmanın dış cephe kaplamasının düşme anı kamerada
YEREL HABERLER Rüzgarda apartmanın dış cephe kaplamasının düşme anı ...
Havza'da öğretmenler unutulmadı
YEREL HABERLER Havza'da öğretmenler unutulmadı
Bıçaklı gaspçılar marketi soyamadan kaçtı
YEREL HABERLER Bıçaklı gaspçılar marketi soyamadan kaçtı
Samsun'da pandemi kurallarına uymayan 250 kişi hakkında soruşturma başlatıldı
YEREL HABERLER Samsun'da pandemi kurallarına uymayan 250 kişi ...
Parkta bıçaklanan şahsın yalanını polis ortaya çıkardı
YEREL HABERLER Parkta bıçaklanan şahsın yalanını polis ortaya ...
Samsun'da panelvan minibüs viyadükteki bariyerlere çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da panelvan minibüs viyadükteki bariyerlere ...
Müdür Esen: “İnsanlığın en masum yanını işleyen öğretmendir”
YEREL HABERLER Müdür Esen: “İnsanlığın en masum yanını işleyen ...
Samsun'da uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişiye gözaltı
Başkan Deveci: “AtaÇocuk Anaokulu’nun ikinci şubesi yolda” Başkan Cemil Deveci’den 24 Kasım’da vefa ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Deveci: “AtaÇocuk Anaokulu’nun ikinci şubesi ...
OMÜ'den iş birliği protokolü
YEREL HABERLER OMÜ'den iş birliği protokolü
Yüksel Yıldırım’ın tedavisine hastanede devam ediliyor
YEREL HABERLER Yüksel Yıldırım’ın tedavisine hastanede devam ...
DOKAP’tan Havza’ya destek Başkan Özdemir’den DOKAP’a ziyaret
YEREL HABERLER DOKAP’tan Havza’ya destek Başkan Özdemir’den DOKAP’a ...
Korona riskli vatandaş tramvaya binerken yakalandı
YEREL HABERLER Korona riskli vatandaş tramvaya binerken yakalandı
Memur-Sen sağlıkta tercihini yaptı
YEREL HABERLER Memur-Sen sağlıkta tercihini yaptı
İlkadım'dan evlerde izolasyonda olanlara sıcak yemek Başkan Demirtaş: “İlkadımlılar yalnız değilsiniz, yanınızdayız”
YEREL HABERLER İlkadım'dan evlerde izolasyonda olanlara sıcak ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X