Korona döneminde bel ve boyun şikayetleri arttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Korona döneminde bel ve boyun şikayetleri arttı

İHA

Korona döneminde bel ve boyun şikayetleri arttı

Korona salgını döneminde gelen şikayetlerin çoğunluğunu bel ve boyun ağrılarının oluşturduğunu söyleyen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Kubilay Ersin Türkmen, "Evde kalan insanlar hareketsiz oldukları ve bolca yemek tükettikleri için kilo alıyor. Kilo alınca eklemlere binen yükler artıyor. Boyun, bel, diz ve kalça ağrıları ile bize başvurarak geliyorlar" dedi.
Korona virüs yakalanma endişesi ile dışarı çıkmayarak evde kalan vatandaşlarda bazı sağlık sorunları da ortaya çıkabiliyor. Özellikle evde bilgisayar başında çalışan veya uzaktan eğitime katılan öğrencilerde bel ve boyun problemleri artış göstermeye başladı. İnsanların evde kaldıkları için günlük hayattaki hareketleri yapamadıklarını söyleyen Samsun Büyük Anadolu Hastanesi'nde görevli Ortopedi ve Travmatoloji Uzm. Opr. Dr. Kubilay Ersin Türkmen, "Pandemi süreci tüm dünya için çok zor bir süreç. Bu dönemde normal günlük yaşamımızda yaptığımız şeyleri aslında yapamıyoruz. Dışarı çıkamıyoruz. Genellikle insanlar evinde. Bunun ilgili baktığınız zamanda çok ciddi anlamda öğrenci popülasyonu var. Bunların hepsi evde kaldıkları süre boyunca normal hayatta yapıkları şeyleri yapamıyorlar. Derslere katılmak için bilgisayar veya tablet kullanıyorlar. Bilgisayar başında oturduğumuz zaman belli açılarda oturmamız gerekiyor. Kolumuz, bacağımızın 90 derece olması, bilgisayarın tam göz hizasında olması gerekiyor. Bunlara dikkat etmediğimiz zaman boyun bel, ağrıları veya koldaki bazı sinir bölgelerinde sıkışmalar meydana geliyor. Bu tarz problemleri olan insanlarda dolayısıyla bize başvuruyorlar. Evde kalan insanlar hareketsiz oldukları ve bolca yemek tükettikleri için kilo alıyor. Kilo alınca eklemlere binen yükler artıyor. Diz ve kalça ağrıları ile bize başvurarak geliyorlar. Tablet veya telefon kullanan kişilerde sürekli ellerinde bu cihazlar olduğu zaman parmaktaki eklemlerde dejenerasyonlar, kireçlenmeler başlıyor "diye konuştu.

"Belli oranlarda spor yapmak gerekiyor"
Bazı tendomlarda meydan gelen sinir sıkışmaları ve ağrılar için spor önerisinde bulunan Dr. Türkmen, "Bu tarz durumları engellemek için en güzeli evde belli oranlarda spor yapmamız lazım. Bu dönemde evde kalalım evet ama bunu yaparken sağlığımıza dikkat edelim. Isınma yapmadan çok zorlayıcı hareketler yapmamak gerekiyor. İnsanlar bu dönemde en çok boyun ve bel şikayetleri ile bize geliyorlar. Bunun önüne geçebilmek için ara vererek çalışmayı öneriyoruz. Sürekli aynı pozisyonda kaldığımız zaman boyunda, belde, omuzda, aynı pozisyonu koruma güdüsü olduğundan dolayı ekleme bir çok yük biniyor. Tarif edemiyorlar ama sinirlerin kemiklere dayalı geçtiği yerlerde baskıya bağlı bir takım sıkışmalar oluyor" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rabia Bay Keser: “Şiddet bizim turuncu çizgimizdir” AK Parti'den kadına şiddet açıklaması
YEREL HABERLER Rabia Bay Keser: “Şiddet bizim turuncu ...
İlkadım 'mor kurdele' ile farkındalık oluşturdu Başkan Demirtaş: “Biz sadece kadına değil dünyadaki bütün şiddet olaylarının karşısındayız”
YEREL HABERLER İlkadım 'mor kurdele' ile farkındalık ...
'Temizlenmeyen bacalar sessiz ölüme neden olur'
YEREL HABERLER 'Temizlenmeyen bacalar sessiz ölüme neden olur'
Muhtarın aracıyla çarptığı yaya hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Muhtarın aracıyla çarptığı yaya hayatını kaybetti
Samsun'da bir kişi evinin önünde ölü bulundu
YEREL HABERLER Samsun'da bir kişi evinin önünde ölü bulundu
Samsun'da kavşakta otomobil minibüsle çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da kavşakta otomobil minibüsle çarpıştı: 1 ...
Tüfekle vurulup, patileri kesilen 'Pamuk'un sahibi: Vuran değil de, sahibi ve komşusu suçlu gösteriliyor
YEREL HABERLER Tüfekle vurulup, patileri kesilen 'Pamuk'un sahibi: ...
Samsun'da sokak satıcılarına operasyon: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da sokak satıcılarına operasyon: 6 gözaltı
Samsun’da kış tedbirleri
YEREL HABERLER Samsun’da kış tedbirleri
Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi hizmet kalitesiyle öne çıkıyor
YEREL HABERLER Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi hizmet ...
Memur-Sen Kadın Komisyonu: “Şiddet virüsünün aşısı örgütlü mücadeledir”
YEREL HABERLER Memur-Sen Kadın Komisyonu: “Şiddet virüsünün aşısı ...
OMÜ Vakıf Koleji'nde Öğretmenler Günü Rektör Ünal: " Öğretmenler toplumlarda vazgeçilmez bir göreve sahiptir"
YEREL HABERLER OMÜ Vakıf Koleji'nde Öğretmenler Günü Rektör Ünal: " ...
Başkan Cemil Deveci: “Eğitime daha fazla önem vermeliyiz”
YEREL HABERLER Başkan Cemil Deveci: “Eğitime daha fazla önem ...
Samsun'da kış lastiği zorunluluğu Samsun’da kışın alınacak tedbirler toplantısı
YEREL HABERLER Samsun'da kış lastiği zorunluluğu Samsun’da kışın ...
Rüzgarda apartmanın dış cephe kaplamasının düşme anı kamerada
YEREL HABERLER Rüzgarda apartmanın dış cephe kaplamasının düşme anı ...
Havza'da öğretmenler unutulmadı
YEREL HABERLER Havza'da öğretmenler unutulmadı
Bıçaklı gaspçılar marketi soyamadan kaçtı
YEREL HABERLER Bıçaklı gaspçılar marketi soyamadan kaçtı
Samsun'da pandemi kurallarına uymayan 250 kişi hakkında soruşturma başlatıldı
YEREL HABERLER Samsun'da pandemi kurallarına uymayan 250 kişi ...
Parkta bıçaklanan şahsın yalanını polis ortaya çıkardı
YEREL HABERLER Parkta bıçaklanan şahsın yalanını polis ortaya ...
Samsun'da panelvan minibüs viyadükteki bariyerlere çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da panelvan minibüs viyadükteki bariyerlere ...
Müdür Esen: “İnsanlığın en masum yanını işleyen öğretmendir”
YEREL HABERLER Müdür Esen: “İnsanlığın en masum yanını işleyen ...
Samsun'da uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişiye gözaltı
Başkan Deveci: “AtaÇocuk Anaokulu’nun ikinci şubesi yolda” Başkan Cemil Deveci’den 24 Kasım’da vefa ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Deveci: “AtaÇocuk Anaokulu’nun ikinci şubesi ...
OMÜ'den iş birliği protokolü
YEREL HABERLER OMÜ'den iş birliği protokolü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X