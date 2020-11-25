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Psikolog Öziç: “Kadına şiddetin sebebi özgüven eksikliği”

İHA

Psikolog Öziç: “Kadına şiddetin sebebi özgüven eksikliği”

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle bilgilendirmelerde bulunan Uzm. Klinik Psikolog Enise Öziç, özgüven eksikliği olan kişilerin kadınlara karşı şiddete başvurduğunu söyledi.
Toplumda uygulanan şiddet oranının yüksek olduğunu belirten Liv Hospital Samsun Psikoloji Kliniği’nden Psikolog Enise Öziç, “Kadına şiddet sadece fiziksel olarak uygulanmamaktadır. Psikolojik baskı, aşağılama, hor görme, azarlama gibi davranışlar da kadınlara uygulanan şiddet biçimleri arasındadır ve psikolojik şiddet olarak adlandırılmaktadır. Psikolojik şiddetin zararları da fiziksel şiddet kadar yüksektir. Örneğin bir kadının kocasından aldığı fiziksel darbın kadında hissettirdiği duygu ile kocası tarafından aşağılandığında ya da azarlandığında hissettiği duygu benzer travmatik etkileri oluşturmaktadır” dedi.

Çaresizlik öfkeye dönüşüyor
Özgüven eksikliği olan kişilerin şiddete başvurduğunu ifade eden Psikolog Enise Öziç, “Kimlerin şiddet uyguladığı veya neden şiddete başvurulduğu sorularının cevabı değişken olsa da, ortak noktada buluşulmaktadır. Başta gelen özgüven eksikliklerinin ve yetersizlik duygularının hissedilmesinin ardından kişinin bunları kabul edememesi ve bununla birlikte duygu durumunu ifade edebilecek iletişim becerisine sahip olmaması, kişiyi fiziksel ya da psikolojik şiddet uygulamaya itmektedir. Aynı zamanda yetişkinler açısından bakıldığında ekonomik sorunlar, iş ile ilgili problemler, sağlık sorunları ve kaldırılamayan sorumluluklar kişinin çaresizlik hissetmesine neden olmaktadır. Hissedilen bu çaresizlik ise öfkeye dönüşerek karşı tarafa yansımakta, bazen fiziksel bazen de psikolojik şiddet olarak ortaya çıkabilmektedir. Kadınlar sadece erkekler tarafından değil kadınlar tarafından da evde, işte, toplumda çeşitli şekillerde şiddete maruz kalmaktadır; kadının kadına uyguladığı şiddet en üzücü travmalardandır” diye konuştu.

Şiddete başvuranlar duygu durumunu gözden geçirmeli
Şiddete eğilimli olan kişilerin duygularını gözden geçirmeleri gerektiğinin altını çizen Psikolog Enise Öziç, “Şiddet uygulayan kişi aslında ‘ben kendimi aciz hissediyorum’ ya da ‘özgüven sorunu yaşıyorum’ demektedir. Uyguladığı beden dilinin ifadesi budur. Ancak gizlemek istediği duygularını bu şekilde daha çok açığa çıkarmaktadır ve bununla da kalmayarak bir başka kişinin de hayatını travmatik hale getirmektedir. Şiddet gören kadınların birçoğunda sebebi belirlenemeyen fiziksel ağrılar, mide sorunları gibi fiziksel rahatsızlıkların yanı sıra depresyon, panikatak gibi psikolojik rahatsızlıklar ortaya çıkmaktadır. Bir başka kadının eşimiz olsa dahi hayatını travmatize etme hakkına asla sahip değiliz. Bu nedenle şiddete eğilimli olan kişilerin mutlaka duygularını gözden geçirmeleri, hissettikleri duyguları kabullenerek sağlıklı çözüm yolları aramaları ve duygularını sağlıklı şekilde ifade etme yollarını öğrenmeleri gerekmektedir. Kadına uygulanan hiçbir şiddet hissedilen olumsuz duyguyu ortadan kaldırmamaktadır. Ancak o duygunun kabullenilmesi ve çözümlenmeye çalışılması kişinin hem kendisi hem de çevresi için sağlıklı yaşamı mümkün kılmaktadır” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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