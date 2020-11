Kavak’ta karantinadaki vatandaşlara yemek desteği

Kavak Belediyesi tarafından 14 günlük karantina sürecini evde geçirmek zorunda olan vatandaşlar için 'ücretsiz yemek desteği' sağlanmaya başlandı.

Kavak’ta Kovid19 nedeniyle karantina altında bulunanlara ücretsiz yemek servisi başlattıklarını söyleyen Belediye Başkanı Başkan İbrahim Sarıcaoğlu, “Karantinadaki vatandaşlarımızı yalnız bırakmayacak tedavileri boyunca yanlarında olacağız. Hazırlanan yemekler, izolasyonlu kaplarla karantinadaki vatandaşların adreslerine zabıta ekipleri tarafından ulaştırılacak” dedi.

Pandemi devam ettikçe vatandaşlara desteklerinin süreceğini belirten Başkan Sarıcaoğlu, “Ülkemiz zor dönemden geçiyor. Bu dönemde bizlerde Kavak Belediyesi olarak bu hastalıktan etkilenen halkımızın yanında ve destekçisi olacağız. Birçok yerde olduğu gibi ilçemizde de etkili olan ve salgın nedeniyle evlerinde tedavi gören ya da karantina altında bulunan halkımıza İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ile müşterek bir çalışma yaparak yemek desteği vermeye başladık. Pandemi koşulları devam ettikçe bu hizmeti sürdüreceğiz” diye konuştu.

Kavak Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü Dr. Aldülkadir Koçoğlu da temaslı olmaları nedeniyle karantina altına alınan veya tedavi nedeniyle evlerinde olan vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını belirterek, "Hastalarımızın takiplerini ekiplerimizce sıkı bir biçimde yapıyoruz. Bu zorlu süreçte günün her saati onlarla birlikteyiz. Hastalarımızdan tek ricamız her ne sebeple olursa olsun dışarı çıkmamalarıdır. Unutmayalım ki bu hastalığı ancak kurallara uyarsak yenebiliriz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.