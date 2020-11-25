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İzmir'den Samsun'a getirilen uyuşturucu haplarla yakalandılar

İHA

İzmir'den Samsun'a getirilen uyuşturucu haplarla yakalandılar

Samsun polisi İzmir'den getirerek piyasaya sürülmek istenilen uyuşturucu haplarla birlikte 3 kişiyi gözaltına aldı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'den Samsun'a satış amaçlı müşterek uyuşturucu madde getirecekleri bilgisini aldıkları C.G., A.Ç. ve M. A. isimli şahıslarla ilgili takip ve çalışma başlattı. C.G. isimli şahıs İzmir dönüşünde Canik ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde 146 adet ecstasy hap ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayın devamında A.Ç. ve M. A. isimli şahıslar İzmir dönüşünde Derecik Mahallesi Ankara yolu üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.
Polisteki sorguları tamamlanan 3 kişi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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