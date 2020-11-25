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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Havza’da belediye işçilerine yüzde 45 zam

İHA

Havza’da belediye işçilerine yüzde 45 zam

Havza Belediyesi ile Hizmetİş Sendikası arasında Havza Yirmibeş Mayıs A.Ş.’de istidam edilen 107 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Atılan imzalar ile toplu iş sözleşmesi kapsamında belediye çalışanlarına sosyal haklar ile birlikte yüzde 45 zam yapıldı. İşçiler sözleşme ile 52 günlük ikramiye hakkı kazandılar.
Hizmet İş Sendikası ile Havza Belediyesine ait Havza Yirmibeş Mayıs A.Ş. arasında yaklaşık 1 aydır devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri atılan imzalar ile son buldu. 1 yıl geçerli olacak olan toplu iş sözleşme ile işçiler maaşlarına yüzde 15 oranında zam alırken diğer sosyal haklarında eklenmesi ile bu oran yüzde 45’a ulaştı. Sosyal haklar kapsamında işçiler 52 günlük ikramiye hakkı kazandılar.
Toplu iş sözleşmesi Havza Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen imza töreni ile Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve Hakİş ve Hizmetİş Sendikası Samsun Şube Başkanı Ziya Uzun arasında imzalandı.
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’in işçi haklarına verdiği önem ve destek için teşekkür eden Ziya Uzun, “1 aydır süren toplu iş sözleşmemizi mutlu sonla imzaladık. Bu süreç içerisinde bizlere desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Sebahattin Özdemir’e teşekkür ediyorum. Sözleşmemiz üyelerimiz, sendikamız ve belediyemize hayırlı olsun” dedi.
İşçilerin aldıkları ücret artışlarını sonuna kadar hak ettiğini belirten Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “İşçilerimizin bu sözleşmeden alacağı her türlü maddi ve manevi kazanımları sonuna kadar hak ettiklerini düşünüyorum. Onlar; yaz, kış, gece, gündüz demeden mesai kavramı gözetmeksizin ilçemiz için çalışıyorlar. İlçemize yaptığımız her güzel işte onların imzası var. Personelimize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkürü borç biliyor, Hizmetİş Sendikası Samsun Şube Başkanlığı ile aramızda çalışanlarımızın haklarını korumak adına imzalarını attığımız toplu iş sözleşmesinin belediyemize ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum" diye konuştu.
İmzalar sonrası Ziya Uzun tarafından Başkan Sebahattin Özdemir’e sendika logolu saat hediye edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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