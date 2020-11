Canik ekipleri her yerde

Türkiye’de ilk defa Kovid19 Mücadele ve Destek Birimi ve sorumlusunu oluşturarak pandemi ile mücadeleyi en üst seviyede devam ettiren Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Ekiplerimiz ilçemizin her yerinde gece ve gündüz görev başında” dedi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı pandemi ile mücadele noktasında büyük bir çabayla devam ettiğini belirterek, “Canikli vatandaşlarımızı bu illetten uzak tutmak için her şeyi yapıyoruz. Denetimlerimiz, uyarılarımız ve temizlik çalışmalarımızı ara vermeden devam ettiriyoruz. Vatandaşlarımızın aktif kullanımında olan her yerde ilgili birimimiz önlemlerini alıyor. Halkımız verdiğimiz mücadeleyi görüyor ve onlarda kurallara riayet ederek bize destek olmaya çalışıyor. El birliğiyle son vaka görülüne kadar ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.



“Aşı bize umut oluyor”

Uzun zamandır salgın ile topyekun adeta bir savaş verildiğini ifade eden Sandıkçı, “Asla umutsuzluğa kapılmadık. Ve asla bize ne olur diye düşünmeden mücadelemize devam ettik. Olağanüstü çabalarından dolayı mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Aylardır süren çabalarımızın sonuca ulaşması için aşı bize umut oluyor. Halkımızın hizmetine girdiği andan itibaren biraz daha güçlü olacağız. Ancak o güne henüz zaman var. Bu illetin ihmale ve rehavete gelmediğini artık hepimiz gördük. Tek hedefimiz daha fazla can kaybı olmamasıdır” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.