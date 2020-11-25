İlkadım Belediyesi'nde ‘HES Matik’li giriş dönemi

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Sağlık Bakanlığımızın veri tabanına online bağlantılı HES Matik cihazı ile ‘HES’ kodu sorgulaması sonucunda, uygulamanın onay verdiği vatandaşlarımızın belediyeye girişine izin verilmesi yönünde bir uygulama başlattık” dedi.

İlkadım Belediyesi, bilgisayar mühendisi ve elektronik teknisyeni yerli girişimci iki arkadaş tarafından geliştirilen "HES Matik" adlı cihazı belediye girişlerinde yaşanan HES kodu yoğunluğunun önüne geçebilmek adına vatandaşların kullanıma sundu. Belediye hizmet binasının girişine konan "HES Matik" adı verilen cihazda kişi, temassız ateş ölçümü sonrası cep telefonundan “Hayat Eve Sığar” uygulamasında alınan HES kodunu karekod bölümüne okutabiliyor. HES kodu olumlu ise cihazda yeşil, olumsuz ise kırmızı ışık yakarak sesli uyarı veriyor.

HES Matik’in Kovid19 nedeniyle karantina altına alınan takipli kişileri de ayırt edebilme özelliğinin kurumda çalışan tüm personeli de dahil ederek HES kodları ile birlikte sistemde kayıt altında tutulacağını ve tüm personelin bu uygulama ile belediye girişlerinin de kontrol altına alınacağını söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Sistemimiz kişinin ateşini de temassız ölçülebiliyor. Ölçülen kişinin ateşi 38 derecenin altında ise cihaz yeşil renkte yanıyor, üzerinde ise kırmızı ışıkla uyarı veriyor. Takipsiz kişiler ise yeşil ışık yanınca geçişini yapıyor. Bu sayede vatandaşlarımız Hayat Eve Sığar(HES) uygulamasında aldıkları kare kodu okutarak belediyemize güvenli bir şekilde hızlı giriş yapabilecekler. Bu uygulama sayesinde HES kodu sorgulamasını yapması için görevlendirdiğimiz personel sayısını azaltarak iç hizmetlerimizde kullanımına da imkan sağladık” ifadelerini kullandı.

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