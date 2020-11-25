Evinde uyuştrucuru hapla yakalanan şahsa adli kontrol

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Samsun'da evinde uyuşturucu hap ele geçen bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.Ç. adlı şahsın ikametinden irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini aldı. E.Ç.'nin ikametinde aramada yapan narkotik polisi 280 adet sentetik ecza hap, 2,49 gram esrar maddesi ve 1 adet esrarlı sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan E.Ç. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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