Samsun'da ev yangını

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Samsun'da bir ev çıkan yangında tamamen yandı.

Yangın, Samsun'un Salıpazarı ilçesinin Esatçifliği Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Konaçoğlu'na ait evde yangın çıktı. Alevler evi sararken olayda ölen ve yaralanan olmadı. Yangında ev tamamen yandı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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