Tarımın gizli kahramanı Samsun Samsun tarımsal üretimde zirveyi zorluyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarımın gizli kahramanı Samsun Samsun tarımsal üretimde zirveyi zorluyor

İHA

Tarımın gizli kahramanı Samsun Samsun tarımsal üretimde zirveyi zorluyor

Türkiye'nin sebze ve meyve ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Samsun, tarımsal üretimde zirveyi zorluyor.
Samsun; lahana, kırmızı pancar, yeşil ot üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer alırken, turp, fındık, pırasa, kabak, barbunya, ıspanak, kivi, böğürtlen, armut, bezelye ve mısır gıdalarının üretiminde ilk 10'da kendine yer buluyor. Çarşamba, Bafra ve Vezirköprü Ovaları ile Türkiye'nin gıda ambarlarından biri olan Samsun'da tarımsal üretim gelişmeye devam ediyor.
Samsun'un tarımsal üretimini değerlendiren İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Samsun’un tarım potansiyelinin bu kadar yüksek olduğunu buraya geldiğim zaman öğrendim. Dolayısıyla Çarşamba Ovası'nda fındık alanları var. Bafra Ovası'na baktığımız zaman tüm Karadeniz’i besleyecek sebze alanları mevcut. Vezirköprü Ovası'nda ise hububat alanlarını görüyoruz. Özellikle Samsun’da öne çıkan ürünlerimiz var. Bunlara baktığımız zaman buğday bizim stratejik ürünümüz. Buğday alanında 2019 yılı içerisinde 1 milyon 25 bin dekar alanda 293 bin ton üretim yapılmıştı. 2020 yılı içerisine baktığımız zaman 1 milyon dekar alanda 350 bin ton üretim gerçekleştirildi. Diğer bir ürünümüze baktığımız zaman Türkiye genelinde çeltik üretiminde Samsun 2. sırada yer almaktadır. Geçtiğimiz yıl 184 bin dekar alanda 137 bin ton çeltik üretimi yapıldı. Çeltik tohumunda yüzde 25 çiftçi katkılı, yüzde 75 bakanlık katkılı 126 ton tohum 6 bin 300 dekar alanda kullanıldı. Bunlarla birlikte 197 bin dekar alanda 170 bin ton çeltik rekoltesini yakaladık. Özelikle Trakya’da çeltik alanlarının azaldığı bir dönemde çeltik iyi bir fiyata alıcı buldu. 4 ile 4,30 TL satış rakamı ile çiftçimize büyük bir kazanç sağladı. Bunun yanında sulanamayan alanlarda yağlık ayçiçeği üretiminde 2019 yılında 167 bin dekar alanda 46 bin ton rekoltemiz vardı. 2020 yılında 189 bin dekar alanda 49 bin ton üretim yakaladık. Buğdaya alternatif olan sulanamayan alanlarda yağlık ayçiçeğinin iç kesimlerinde; Vezirköprü, Havza, Lâdik, Asarcık ve Kavak’ın belli bölgelerinde buğdaya alternatif ürün olarak ekimlerini sağlıyoruz. Bir diğer ürünümüz soya fasulyesi geçtiğimiz yıl 17 bin dekar alanda 5 bin ton üretim oldu. 2020 yılı içerisinde 30 ton soya tohumu dağıtarak bu tohumların yüzde 25’i çiftçi yüzde 75 bakanlık katkılı olarak dağıttık. Bununla birlikte 5 bin ton olan üretimimiz 6 bin 800 tona çıkardık. Ekim alanını ise 17 bin 100 dekardan 18 bin 600 dekara çıkardık. Vezirköprü ilçemizde soya fasulyesinin, dane mısırın artırımını sağlayacağız. Yağlık ayçiçeği ve buğday ekimlerimiz zaten var. Sulanabilir arazilerde dane mısır, silajlık mısır, soya ve sebze bitkilerinin artırımını sağlayacağız. Aynı zamanda belli meyvecilik çilek gibi meyvelere yöneleceğiz. Vezirköprü’de sulanabilir alanların artmasında dolayı ayrı bir desen çıkaracağız" dedi.

"Sebzede 2020 yılında 726 bin ton rekolte"
Bazı sebzelerin üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer aldıklarını belirten Müdür Sağlam, "Biliyorsunuz Bafra Ovası'nda sebzecilikten bahsettik. 2019 yılı içerisinde toplam sebze üretimimize baktığımızda rekoltemiz 243 bin dekar alanda 736 bin ton bir sebze üretimimiz vardı. 2020 yılı içerisinde ise 234 bin dekar alanda 726 bin ton rekoltemiz var. Burada en fazla ekimimiz lahanadır. 60 bin dekar alanda 220 bin ton lahana üretimimiz var. Lahana üretiminde Türkiye'de birinci sıradayız. Turp üretiminde ise Osmaniye ilçesi birinci sıradadır. Daha önce orada görev yapmıştım. Samsun'a geldim. Burası turp üretiminde ikinci sıradadır. Vezirköprü'deki sulak alanların artması ile birlikte turp denemelerini de orada yapacağız. Vezirköprü'yü de inşallah sulanabilir alanlarıyla birlikte ülkemizin gıda ihtiyacını karşılayacağız. Bunun yanında pırasada Türkiye'de üçüncü sıradayız. Aynı zamanda biber üretimine Türkiye'de yedinci sıradadır. Kivi üretimimiz oldu. Özellikle Çarşamba Ovası'nda hem 2019 yılında hem 2020 yılında 5 bin ton bir kivi üretimimiz oldu. Şeftali üretiminde ise 5 bin 259 dekar alanda yaklaşık 7 bin 500 ton şeftali üretimimiz oldu" diye konuştu.

"Kenevirde üretim alanı arttı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kenevirle ilgili açıklamasında sonra yoğun bir tempo ile kenevirle ilgili çalışmalara yoğunlaştıklarını ifade eden eden Sağlam, "Cumhurbaşkanımızın Samsun'da özellikle Vezirköprü ilçesinde kenevir ekimi ile ilgili artırılması ve sanayisinin kurulması ile ilgili bir hedefleri vardı. Biz bu hedefi geldiğimizden bugüne yoğun bir şekilde çaba gösteriyoruz. 2019 yılı içerisinde ekim alanlarına baktığımızda 446 dönüm bir alanda ekim vardı. 2020 yılı içerisinde 2 bin 720 dekar alana çıkardık. Kontrollü ve izinli bir şekilde bunu yaptık. Bunda Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsün ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin yerel tohum çeşitlerinin ıslah edilerek üretime kazandırılmasıyla 2021 yılı içerisinde inşallah 10 bin dekara çıkarmayı amaçlıyoruz. Çok büyük bir talep var. Bu talepleri karşılamak için hem tohum ihtiyaçlarının giderilmesi lazım hem de sanayi ile bütünleşmesi lazımdır. Bütün tarım sektöründe bu böyledir" şeklinde konuştu.

"Samsun'da zeytin yetiştiriciliğine start verdik"
Samsun'da yeni çalışmalar başlattıklarını vurgulayan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Valimizin emirleri doğrultusunda biz yeni bir çalışma başlattık. Samsun'da tüm ilçelerin üretim planlamalarının yapılmasıdır. Bütün teknik personelimle birlikte tarımın tüm paydaşlarıyla oturacağız hangi ilçe neyi yapmamız gerekiyor, neyi yapmamız gerekiyor, çiftçinin gelirini nasıl artırabiliriz bunu çalışmalarını yapacağız. Samsun özellikle batı kesimlerinde 'marjinal' dediğimiz yerlerde inşallah zeytin yetiştirmeyle ilgili bir atılım başlatıyoruz. Zeytin yetiştiriciliğinde de kazanç çok fazladır. Samsun'da zeytin yetiştiriciliğine start verdik. Zeytin olan ilçelerimize teknik geziler düzenledik. Buraya hocalar gelecek. Zeytinin yetiştiriciliği ile ilgili eğitimler verilecek. Çiftçimizi eğiteceğiz. Kendi zeytinyağımızı ve kendi salamura sofralık zeytinimizi kendimiz üreteceğiz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dolmuşta elle taciz iddiasıyla tutuklandı
YEREL HABERLER Dolmuşta elle taciz iddiasıyla tutuklandı
Samsun'da ev yangını
YEREL HABERLER Samsun'da ev yangını
Bafra’da arazi toplulaştırması gerginliği
YEREL HABERLER Bafra’da arazi toplulaştırması gerginliği
İzmir'den Samsun'a getirilen uyuşturucu haplarla ilgili 1 tutuklama
YEREL HABERLER İzmir'den Samsun'a getirilen uyuşturucu haplarla ...
Evinde uyuştrucuru hapla yakalanan şahsa adli kontrol
YEREL HABERLER Evinde uyuştrucuru hapla yakalanan şahsa adli kontrol
Samsun'da motosikletli Yunus polisleri asayiş uygulaması yaptı
YEREL HABERLER Samsun'da motosikletli Yunus polisleri asayiş ...
Akciğer kanserinde erken tanı önemli
YEREL HABERLER Akciğer kanserinde erken tanı önemli
Samsun’da kadınlar şiddete ‘dur’ demek için yürüdü
YEREL HABERLER Samsun’da kadınlar şiddete ‘dur’ demek için yürüdü
Bafra'da KADES toplantısı
YEREL HABERLER Bafra'da KADES toplantısı
Vali Dağlı: “Kadınlar bizim diğer yarımız” Toplum Destekli Polislik’ten KADES’e dijital tanıtım
YEREL HABERLER Vali Dağlı: “Kadınlar bizim diğer yarımız” Toplum ...
‘Pandemi sürecinde kadına şiddet dünya genelinde yüzde 40 arttı’ OMÜ’de Kadına Şiddete Karşı Farkındalık Etkinliği
YEREL HABERLER ‘Pandemi sürecinde kadına şiddet dünya genelinde ...
'Bahisten para kazanacaksın' vaadiyle 95 bin 741 lira dolandırıldı
YEREL HABERLER 'Bahisten para kazanacaksın' vaadiyle 95 bin 741 lira ...
İlkadım Belediyesi'nde ‘HES Matik’li giriş dönemi
YEREL HABERLER İlkadım Belediyesi'nde ‘HES Matik’li giriş dönemi
Dolmuş sorduğu kişiyi hastanelik etti
YEREL HABERLER Dolmuş sorduğu kişiyi hastanelik etti
Canik ekipleri her yerde
YEREL HABERLER Canik ekipleri her yerde
Havza’da belediye işçilerine yüzde 45 zam
YEREL HABERLER Havza’da belediye işçilerine yüzde 45 zam
Evinde uyuştrucuru hap ele geçen şahıs gözaltına alındı
YEREL HABERLER Evinde uyuştrucuru hap ele geçen şahıs gözaltına ...
Samsunspor'da korona vakalarında son durum Ertuğrul Sağlam’ın testi negatife döndü Bir futbolcu daha pozitif çıktı
YEREL HABERLER Samsunspor'da korona vakalarında son durum Ertuğrul ...
İzmir'den Samsun'a getirilen uyuşturucu haplarla yakalandılar
YEREL HABERLER İzmir'den Samsun'a getirilen uyuşturucu haplarla ...
Apartmandan kopan dış cephe kaplamasından, kaldırımdakiler bir adımla kurtulmuş
YEREL HABERLER Apartmandan kopan dış cephe kaplamasından, ...
Dolmuşta elle taciz iddiasıyla tutuklandı
YEREL HABERLER Dolmuşta elle taciz iddiasıyla tutuklandı
Samsun'da yangında bir kişi hastanelik oldu
YEREL HABERLER Samsun'da yangında bir kişi hastanelik oldu
Atakum Belediyesi 25 Kasım’da kadına karşı şiddete dikkat çekti Atakum Belediyesi’nden ‘Yaşamaya Mecbursun’ temalı 25 Kasım etkinliği
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi 25 Kasım’da kadına karşı şiddete ...
Kavak’ta karantinadaki vatandaşlara yemek desteği
YEREL HABERLER Kavak’ta karantinadaki vatandaşlara yemek desteği

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X