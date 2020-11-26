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Halk Sağlığı Uzmanı Dinççağ: “Bazı kişiler hastalıklarını gizliyor"

İHA

Halk Sağlığı Uzmanı Dinççağ: “Bazı kişiler hastalıklarını gizliyor"

İç hastalıkları ve Halk Sağlığı Uzmanı Dr. M. Emin Dinççağ, “Bir kısım hastanın hasta olduklarını gizlediği, bir şey yokmuş gibi davrandığı görülmektedir. Bu durum hastalığın yayılmasına ve daha çok ölüme neden olmaktadır” dedi.
Uzm. Dr. M. Emin Dinççağ vatandaşları sosyal hayatla ilgili tedbirlere uymaya çağırırken, salgın döneminde dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Çoğu hastanın hastalığını gizlemek peşinde olduğunu dile getiren Dr. Dinççağ, “Kovid19 pandemisinin zirve yaptığı günleri yaşıyoruz. Dünyada ve ülkemizde hastalığa yakalananlar hızla artıyor. Hastalıkla birlikte, ölümlerde en yüksek seviyede. Ancak bir grup vatandaşın, yayınlanan tedbirleri umursamadığı, dünyayı etkileyen bu salgınının farkında olmadığı görülmektedir. Çoğu hastanın hastalığını gizlemek peşinde olduğu, öksürüğünün ateşinin olmadığını gizleyerek, hasta olmadığı imajını yaymaya çalıştığı dikkat çekmektedir. Doktora gelip belirtilerini gizleyerek, test yaptırmak istediğini beyan etmekte oldukları gözlenmektedir. Kovid19 pozitif olup topluma karışan, karantinayı reddeden kimselerin bulunduğu gözlenmektedir. Hastalık belirtilerini gösterdiği halde bunları gizleyen, hasta olmadığını iddia edenlerin hem toplum sağlığına ciddi zarar verdikleri hem de hastalığın yayılmasına yol açtıkları bilinmelidir. Bu tür davrananlar bulaştırabilecekleri hastalık ile en sevdiklerinin ölümüne neden olabilirler” diye konuştu.
Hiçbir belirti göstermeden de (asemptomatik) bu hastalığın yaşanabileceğini belirten Dinççağ, başkalarına zarar vermemek için hijyen tedbirlerinin ihmal edilmesi gerektiğini dile getirdi. Asemptomatik hastalar ile hastalığı gizleyenlerin karıştırılmaması gerektiğini dile getiren Dr. Dinççağ, “Bu hastalığı bildiği halde tedbirlere uymayanların, Türk Ceza Kanunu’na göre cezalandırılmaları söz konusudur. Bilerek bir kişinin hastalanmasına ve belki de ölmesine yol açacak bu ciddiyetsizliğin yaşanmaması için hepimize ciddi görevler düşmektedir. Salgının farkına varalım ve Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı tedbirlere uyalım. Hastalığı gizlemek kimseye bir şey kazandırmaz. Ama birçok insanın ölümüne ve hastalanmasına yol açar. Bu durum hem ahlaki, hem dini, hem de halk sağlığı açısından ihmal edilmemesi gereken bir durumdur” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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