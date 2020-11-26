İlkadım Belediyesi’nden yuvaları ısıtan yardım

İlkadım Belediyesi, ilçede tespitleri yapılan ısınma problemi yaşayan ailelere soba yardımına başladı.

İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım Müdürlüğü, soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahibi insanlara soba yardımı yaparak yuvaları ısıtıyor. Başvuruda bulunan vatandaşların taleplerini değerlendiren Sosyal Yardım Müdürlüğü belirledikleri adreslere çat kapı giderek tespit ve değerlendirme yapıyor. İhtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ailelere ekipler tarafından soba ve ekipmanları temin ediliyor. Soba yardımında yaşlılara, hastalara, engelli bireylere ve küçük çocukları olan ailelere öncelik veriliyor.



“Vatandaşlarımıza yardımlarımız devam edecek”

İhtiyaç sahiplerinin soğukta yaşamalarına gönüllerinin razı olmayacağını söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Kış şartlarını hissedilmeye başlandığı bu günlerde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın üşümemesi ve sıcak yuvalarında rahat bir şekilde yaşayabilmeleri için talepte bulunan ailelere soba yardımı yapıyoruz. Özellikle küçük çocukları bulunan ailelerin ısınma problemi nedeniyle kış hastalıklarına yakalanma riskinin yüksek olduğunu biliyoruz. İlk etapta 50 aileye soba yardımında bulunduk. Yardımlarımız kış ayları boyunca sürecek. Sosyal belediyecilik anlayışı ile ekonomik yetersizlik içindeki vatandaşlarımıza yardımlarımız devam edecek" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.