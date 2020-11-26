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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Avrupa Müzik Terapi Günü'nün Türkiye'deki tek etkinliği OMÜ'de gerçekleştirildi

İHA

Avrupa Müzik Terapi Günü'nün Türkiye'deki tek etkinliği OMÜ'de gerçekleştirildi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü 7. Avrupa Müzik Terapi Günü Etkinlikleri kapsamında “Geçmişten Geleceğe Müzik Terapi” adlı online paneli düzenledi.
OMÜ Uzaktan Eğitim Merkezi'nin sosyal medya kanalı üzerinden gerçekleştirilen panel; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (AHBVU) Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü, Müzik Terapi Derneği, Müzik Terapi Akademisi ile Avrupa Müzik Terapi Konfederasyonu iş birliğinde gerçekleştirildi.
OMÜ Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölüm Başkanı Doç. Muzaffer Özgü Bulut’un başkanlık ettiği panele; Müzik Terapi Derneği Kurucu Başkanı ve AHBVÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Burçin Uçaner Çiftdalöz, Giovanni Ferrari Müzik Terapi Okulu öğretim elemanı Prof. Dr. Alessio Surian ve Müzik Terapi Akademisi Kurucusu ve Avrupa Müzik Terapi Konfederasyonu Türkiye Temsilcisi Özgür Salur konuşmacı olarak katıldı. Çevrimiçi ortamda düzenlenen panelde, müzik terapinin çerçevesi, Türkiye’de ve Dünya’da uygulamaları ile yaygınlığı ve kabul durumu, alanları ve hedef grupları; müziğin tarih boyunca sağlık alanında kullanımı ile müzik terapist kimdir gibi konulara yer verildi.

“Avrupa Müzik Terapi Günü kapsamında düzenlenen panel Türkiye’de gerçekleştiren tek etkinlik”
Açılış konuşmasını yapan OMÜ Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölüm Başkanı Doç. Muzaffer Özgü Bulut’un her yıl 15 Kasım tarihi merkezinde düzenlenen Avrupa Müzik Terapi günü etkinliklerinin yedinci yılı kapsamında düzenlenen panelin Türkiye’de gerçekleştiren tek etkinlik olduğunu söyledi. Bulut, ayrıca konuşmasında panelin Müzikoloji bölümü tarafından düzenlenen ilk çevrimiçi etkinlik olduğunu da belirtti.20202021 eğitim ve öğretim yılında Müzikoloji Lisans Programını açmak için YÖK’e başvuru yaptıklarını anlatan Bulut, bu sürecin olumlu sonuçlanması için 2021’in ilk yıllarında da devam edecek bir dizi etkinlik yaparak değerlendirmek istediklerini ifade etti.
Konuşmasında müzik terapisi alanına da değinen Bulut, “Müzik Terapi, Sağlık Bakanlığı tarafından 2014’te “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp” kapsamına alınmış, 2018 yılında üniversiteler tarafından müzik terapi sertifika programları başlattı. Ülkemizde akredite lisans programı bulunmayan, yalnız sertifika programları olan Müzik Terapi alanını tanıtmak ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.
Açılış konuşmasından sonra Özgür Salur, “Müzik Terapi: Nedir? Ne değildir?”, Prof. Dr. Burçin Uçaner Çiftdalgöz, “Türkiye’de Müzik Terapi nereye gidiyor?” ve Prof. Dr. Alessio Surian, “Dünya Genelinde Müzik Terapinin Bugünü ve Geleceği” adlı birer sunuş yaptı. Panele müzik terapi alanında çalışmalar yürütmekte olan profesyoneller ve akademisyenler ile müzik eğitimi, müzik performansı, müzik teorisi, psikoloji, sosyal hizmet, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, ruh sağlığı, fizyoterapi, ergoterapi, özel eğitim ve sağlık alanlarının çalışanları ve öğrencileri ile konuya merak duyan kişiler katıldı. Panelin müzik terapi alanına yönelik farkındalık ve motivasyon oluşturulması açısından yarar sağlayacağı düşünülüyor.

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