Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanlar: "Bize iftira atıldı"

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler kendilerine 'iftira atıldığını' savundu.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi 200 Evler Mahallesi'nde dün meydana gelmişti. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Erdoğan D., amcası Rasim D. ile akrabaları Tarık D. ve Ömer Ç. gözaltına alınmıştı. İfadesi alınan 4 kişi savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

Erdoğan D. ve Rasim D. polisin evlerinde yaptığı aramada herhangi bir suç unsuru bulunmadığını ileri sürerek, kendilerine iftira atıldığını savundu. Erdoğan D. iftira atanlar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek, "Biz kanunlara uyan insanlarız. Bize iftira atıldı. Suçumuz olmadığı için de serbest bırakıldık. Bize iftira atarak polise ihbarda bulunanlar hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.